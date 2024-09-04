Литва викликала представника посольства РФ через атаки росіян на Україну

Про це йдеться на сайті литовського відомства.

За словами МЗС Литви, "ракети і бомби, які влучають у навчальні заклади, лікарні та житлові райони, демонструють відчайдушність Росії і повну зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права".

Водночас відомство нагадало: відповідальність за воєнні злочини Росії лежить не лише на їхніх безпосередніх виконавцях, а й на тих, хто планує їх і здійснює військову агресію Кремля проти України.

"Литва разом з міжнародним співтовариством ще раз закликає Росію негайно припинити свою злочинну жорстоку агресію і повторює, що зробить все можливе для подальшого посилення підтримки України", - наголосили у МЗС Литви.