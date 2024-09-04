Литва викликала представника посольства РФ через атаки росіян на Україну
Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства, щоб висловити йому "рішучий протест" через останні терористичні атаки РФ на Україну, зокрема - обстріл Полтави 3 вересня
Про це йдеться на сайті литовського відомства.
За словами МЗС Литви, "ракети і бомби, які влучають у навчальні заклади, лікарні та житлові райони, демонструють відчайдушність Росії і повну зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права".
Водночас відомство нагадало: відповідальність за воєнні злочини Росії лежить не лише на їхніх безпосередніх виконавцях, а й на тих, хто планує їх і здійснює військову агресію Кремля проти України.
"Литва разом з міжнародним співтовариством ще раз закликає Росію негайно припинити свою злочинну жорстоку агресію і повторює, що зробить все можливе для подальшого посилення підтримки України", - наголосили у МЗС Литви.
- Російська окупаційна армія у вівторок, 3 вересня, атакувала двома балістичними ракетами навчальний заклад у Полтаві. Внаслідок обстрілів 53 людини загинули, 298 постраждали.
- Уночі та зранку середи, 4 вересня, росіяни запустили по території України ударні БПЛА та ракети. Основний удар прийшовся на захід України - у Львові загинули семеро людей, з них - двоє дітей. Є поранені й у Кривому Розі.
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