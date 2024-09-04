Російська армія запустила по Україні "шахеди" у ніч на 4 вересня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 22:29 військові попередили про загрозу ударних БПЛА для Сумщини.

Через Сумську область дрони рухались у західному напрямку і на Полтавщину.

Також БПЛА на Чернігівщині взяли курс на захід.

Пізніше ПС заявили про ударний БПЛА у напрямку міста Чернігів.

Станом на 1:31 рух ударних БПЛА був наступний:

1. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний.

2. БпЛА на Сумщині.

3. БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини.

Повітряні Сили попередили про БПЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

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