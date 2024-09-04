Російська армія запустила по Україні "шахеди" у ніч на 4 вересня
У ніч на середу, 4 вересня, росіяни запустили по території України безпілотники Shahed-136
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 22:29 військові попередили про загрозу ударних БПЛА для Сумщини.
Через Сумську область дрони рухались у західному напрямку і на Полтавщину.
Також БПЛА на Чернігівщині взяли курс на захід.
Пізніше ПС заявили про ударний БПЛА у напрямку міста Чернігів.
Станом на 1:31 рух ударних БПЛА був наступний:
1. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині, курс західний.
2. БпЛА на Сумщині.
3. БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини.
Повітряні Сили попередили про БПЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
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