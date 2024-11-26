На Харківщині ДРГ росіян постійно промацують різні напрямки, зона бойових дій збільшується, - ОВА
На півночі Харківської області ситуація стабільна, росіяни постійно намагаються промацати різні напрямки за допомогою ДРГ
Про це в коментарі Суспільному 26 листопада повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Найважче на Купʼянському напрямку. Російські ДРГ намагались обійти позиції ЗСУ з північного напрямку.
"По лінії зіткнення було понад 350 обстрілів позицій наших військових, 16 авіабомб, 25 обстрілів з авіації. Наші воїни у вкрай важких умовах. На півночі Харківщини ситуація більш стабільна, ніж на Куп'янському напрямку", - йдеться у заяві.
За словами Синєгубова, зона активних бойових дій збільшується. Терористи використовують ДРГ, щоб "промацувати" оборону ЗСУ на різних напрямках: Дергачівський, Золочівський, Харківський напрямки, Липці, Вовчанськ.
- 26 листопада повідомлялось, що Сили оборони України відкинули росіян від Купʼянська та контролюють ситуацію на підступах до міста.
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