На Харківщині ДРГ росіян постійно промацують різні напрямки, зона бойових дій збільшується, - ОВА

Про це в коментарі Суспільному 26 листопада повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Найважче на Купʼянському напрямку. Російські ДРГ намагались обійти позиції ЗСУ з північного напрямку.

"По лінії зіткнення було понад 350 обстрілів позицій наших військових, 16 авіабомб, 25 обстрілів з авіації. Наші воїни у вкрай важких умовах. На півночі Харківщини ситуація більш стабільна, ніж на Куп'янському напрямку", - йдеться у заяві.

За словами Синєгубова, зона активних бойових дій збільшується. Терористи використовують ДРГ, щоб "промацувати" оборону ЗСУ на різних напрямках: Дергачівський, Золочівський, Харківський напрямки, Липці, Вовчанськ.