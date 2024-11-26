Українські захисники відкинули окупантів від Купʼянська, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив в етері телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, окупанти намагаються проходити малими штурмовими групами й накопичуватися.

"На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська, - ред.) відкинутий. Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами. Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там", - розповів Волошин.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов також зазначив, що росіяни переправляються на човнах на правий берег Осколу на Куп’янщині, проте українські оборонці знищують такі групи.

"Так, такі факти були. Це постійно диверсійно-розвідувальні групи випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть фактично мінними полями. І наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються максимально знищити ворога на підходах до Куп’янська і до інших територій. По тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу", - сказав він.