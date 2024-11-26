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У Києві призупинили прийом заяв на перейменування вулиць на честь загиблих військових

Ольга Бабишена
26 листопада, 2024 вiвторок
18:06
Суспільство перейменування вулиць

У Києві тимчасово зупинили прийом заяв на перейменування вулиць на честь полеглих військових, аби уникнути ситуацій, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих бійців

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Про це повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Вона розповіла, що наразі у Києві працюють над переосмисленням і новими шляхами меморіалізації російсько-української війни, які відповідають вимогам часу. Пошук нових форм вшанування пам'яті відбувається спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих.

"Ми традиційно вшановували Героїв завдяки встановленню пам’ятних знаків і пам’ятників, врученню відзнак, найменуванню вулиць і скверів, проведенню культурно-мистецьких і спортивних подій тощо. Утім, хоча Київрада ухвалила спрощений порядок встановлення меморіальних дощок, кількість клопотань на їх облаштування постійно зростає", – зазначила Муха.

За її словами, у 2023 році кількість клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків загиблим військовим у Києві зросла в п’ять разів, а цьогоріч цей показник склав понад 90% від усіх звернень. 

"Так само зростають випадки, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих військових. І, щоб не створювати конфліктних ситуацій, призупинено приймання заяв на перейменування вулиць. Наразі ж на честь Захисників і Захисниць, узагальнених образів і подій російсько-української війни найменовано 59 вулиць, площ і провулків, а також 8 парків і скверів", - йдеться у повідомленні. 

  • 5 серпня заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко заявив, що перші поховання загиблих військових на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися вже цього року.

 

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
новини Києва
ЗСУ загиблі
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