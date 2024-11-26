У Києві призупинили прийом заяв на перейменування вулиць на честь загиблих військових
У Києві тимчасово зупинили прийом заяв на перейменування вулиць на честь полеглих військових, аби уникнути ситуацій, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих бійців
Про це повідомила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.
Вона розповіла, що наразі у Києві працюють над переосмисленням і новими шляхами меморіалізації російсько-української війни, які відповідають вимогам часу. Пошук нових форм вшанування пам'яті відбувається спільно з істориками, науковцями та експертами, очільниками громадських ініціатив та організацій, представниками ветеранських спільнот і родин загиблих.
"Ми традиційно вшановували Героїв завдяки встановленню пам’ятних знаків і пам’ятників, врученню відзнак, найменуванню вулиць і скверів, проведенню культурно-мистецьких і спортивних подій тощо. Утім, хоча Київрада ухвалила спрощений порядок встановлення меморіальних дощок, кількість клопотань на їх облаштування постійно зростає", – зазначила Муха.
За її словами, у 2023 році кількість клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків загиблим військовим у Києві зросла в п’ять разів, а цьогоріч цей показник склав понад 90% від усіх звернень.
"Так само зростають випадки, коли на перейменування однієї вулиці претендують кілька родин загиблих військових. І, щоб не створювати конфліктних ситуацій, призупинено приймання заяв на перейменування вулиць. Наразі ж на честь Захисників і Захисниць, узагальнених образів і подій російсько-української війни найменовано 59 вулиць, площ і провулків, а також 8 парків і скверів", - йдеться у повідомленні.
- 5 серпня заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко заявив, що перші поховання загиблих військових на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися вже цього року.
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