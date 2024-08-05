"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища
Перші поховання загиблих військових на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися вже цього року
Таку думку висловив заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко в етері Еспресо.
"Державною установою вже проведено тендер на вибір підрядника, який, власне, і почне будівельно-монтажні роботи на ділянці. Роботи почнуться найближчим часом, після отримання дозвільного документа Державної інспекції архітектури й містобудування. Роботи розраховані на 19 місяців - це перша черга будівництва розрахована на 19 місяців. Перший пусковий буде реалізовуватися приблизно 3 місяці, і ми маємо прекрасний намір, щоб в цьому році розпочати ці поховання", - сказав Старущенко.
Також, за його словами, будівництво меморіалу розбили на 6 черг, дві з них можна буде почати проєктувати вже після перемоги - вони розраховані під музей.
"Нами розроблено ескізний проєкт, і весь національно-військовий меморіал розбитий на 6 черг будівництва, тобто ми маємо весь комплекс 6 черг будівництва. Розуміємо, що черги 4-та й 5-та, де знаходиться музей російсько-української війни, де знаходяться культові споруди, вони будуть проєктуватися, будуватися виключно після нашої перемоги", - сказав він.
Наразі ведеться робота, щоб звести першу чергу, аби почати поховання.
"Першочерговою задачею для державної установи є реалізація першої черги будівництва - як я вже сказав, вона складається з двох пускових комплексів. І от, власне, до першої черги будівництва ми незабаром приступимо. Туди будуть входити основні будівлі та споруди, в першому пусковому це будуть місця для поховань, господарська будівля, ангар, парковка, також насосні станції.
У другому пусковому це вже буде весь перелік будівель і споруд, після введення в експлуатацію яких об’єкт можна буде назвати національним військовим меморіалом. Там буде адміністративна будівля, будівля трауру, велика парковка для всіх гостей, зупинка транспорту, місця для збору побутових відходів, громадські вбиральні і дуже багато споруд, які передбачені нашим проєктом, тобто після реалізації першої черги ми вже можемо повноцінно відкрити цей об’єкт", - додав Старущенко.
- Проєкт найбільшого комплексу військових поховань в Україні - Національне військове меморіальне кладовище - 30 червня отримав схвальну оцінку державної експертизи.
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