"Маємо намір, щоб у цьому році розпочали поховання": заступник директора Національного військового меморіального кладовища

Таку думку висловив заступник директора державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко в етері Еспресо.

"Державною установою вже проведено тендер на вибір підрядника, який, власне, і почне будівельно-монтажні роботи на ділянці. Роботи почнуться найближчим часом, після отримання дозвільного документа Державної інспекції архітектури й містобудування. Роботи розраховані на 19 місяців - це перша черга будівництва розрахована на 19 місяців. Перший пусковий буде реалізовуватися приблизно 3 місяці, і ми маємо прекрасний намір, щоб в цьому році розпочати ці поховання", - сказав Старущенко.

Також, за його словами, будівництво меморіалу розбили на 6 черг, дві з них можна буде почати проєктувати вже після перемоги - вони розраховані під музей.

"Нами розроблено ескізний проєкт, і весь національно-військовий меморіал розбитий на 6 черг будівництва, тобто ми маємо весь комплекс 6 черг будівництва. Розуміємо, що черги 4-та й 5-та, де знаходиться музей російсько-української війни, де знаходяться культові споруди, вони будуть проєктуватися, будуватися виключно після нашої перемоги", - сказав він.

Наразі ведеться робота, щоб звести першу чергу, аби почати поховання.

"Першочерговою задачею для державної установи є реалізація першої черги будівництва - як я вже сказав, вона складається з двох пускових комплексів. І от, власне, до першої черги будівництва ми незабаром приступимо. Туди будуть входити основні будівлі та споруди, в першому пусковому це будуть місця для поховань, господарська будівля, ангар, парковка, також насосні станції.

У другому пусковому це вже буде весь перелік будівель і споруд, після введення в експлуатацію яких об’єкт можна буде назвати національним військовим меморіалом. Там буде адміністративна будівля, будівля трауру, велика парковка для всіх гостей, зупинка транспорту, місця для збору побутових відходів, громадські вбиральні і дуже багато споруд, які передбачені нашим проєктом, тобто після реалізації першої черги ми вже можемо повноцінно відкрити цей об’єкт", - додав Старущенко.