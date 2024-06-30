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Проєкт Національного військового меморіального кладовища під Києвом пройшов державну експертизу

30 червня, 2024 неділя
14:48
Суспільство військове кладовище

Проєкт найбільшого комплексу військових поховань в Україні - Національне військове меморіальне кладовище - 30 червня отримало схвальну оцінку державної експертизи

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Про це повідомив виконувач обов’язків очільника Міністерства у справах ветеранів Олександр Порхун.

"Наймасштабніший в історії України проєкт із вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць буде реалізований у Гатненській територіальній громаді під Києвом", - написав він у фейсбук.

За його словами, ДП "Укрдержбудекспертиза" підтвердило те, що проєкт кладовища відповідає чинним будівельним нормам. Наступним кроком до його спорудження стане оголошення тендеру на будівництво.

"Проєкт розроблений відповідно до діючих державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії", - додав Порхун.

Порхун також прокоментував побоювання місцевих жителів, які протестували щодо спорудження військового цвинтаря на території громади у квітні 2024 року.

"Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію - жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза", - підкреслив посадовець.

У межах перших двох пускових комплексів Національного військового меморіального кладовища планують звести сектори поховань, колумбарні стіни, будинок трауру, вхідну групу, центральну площу, зону рекреації, під'їзну дорогу, зупинки громадського транспорту, автостоянку, адміністративну та господарську будівлі, а також пункт охорони.

На початку наступного тижня буде оголошено тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва.

  • Раніше повідомлялося, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа або на початку осені 2024 року.
Теги:
військові
Київщина
Війна з Росією
новини Києва
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