У Мінветеранів повідомили, коли можуть відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі

Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

За його словами, наразі тривають підготовчі роботи для будівництва першої черги кладовища.

"Ми розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти на 1 травня на безпосереднє будівництво першої черги", - сказав Порхун.

При цьому будівництво першої черги поділено на два етапи, першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня або на початку вересня й розпочати поховання героїв.

В.о. міністра зазначив, що на першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань.

Порхун також розповів, що повністю побудувати весь комплекс меморіального кладовища планується до 2027 року. На ньому будуть поховані військовослужбовці:

які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;

які брали участь в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки;

Герої України, яким із 2014 року вручили орден "Золота Зірка".

Також вічний спокій там знайдуть ветерани війни, які були учасниками бойових дій в АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення РФ; особи з інвалідністю, яка настала внаслідок війни (АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії).