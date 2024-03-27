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У Мінветеранів повідомили, коли можуть відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі

27 березня, 2024 середа
14:54
Суспільство військове кладовище

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа або на початку осені 2024 року

Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

За його словами, наразі тривають підготовчі роботи для будівництва першої черги кладовища.

"Ми розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти на 1 травня на безпосереднє будівництво першої черги", - сказав Порхун.

При цьому будівництво першої черги поділено на два етапи, першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня або на початку вересня й розпочати поховання героїв.

В.о. міністра зазначив, що на першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань.

Порхун також розповів, що повністю побудувати весь комплекс меморіального кладовища планується до 2027 року. На ньому будуть поховані військовослужбовці:

  • які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
  • повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;
  • які брали участь в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки;
  • Герої України, яким із 2014 року вручили орден "Золота Зірка".

Також вічний спокій там знайдуть ветерани війни, які були учасниками бойових дій в АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення РФ; особи з інвалідністю, яка настала внаслідок війни (АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії).

  • Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
  • Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища в Гатному Фастівського району. Тоді очільник уряду Денис Шмигаль казав, що відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають уже в першій половині 2024 року.
Теги:
Україна
Війна з Росією
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