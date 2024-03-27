У Мінветеранів повідомили, коли можуть відбутися перші поховання на військовому меморіальному кладовищі
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа або на початку осені 2024 року
Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.
За його словами, наразі тривають підготовчі роботи для будівництва першої черги кладовища.
"Ми розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти на 1 травня на безпосереднє будівництво першої черги", - сказав Порхун.
При цьому будівництво першої черги поділено на два етапи, першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня або на початку вересня й розпочати поховання героїв.
В.о. міністра зазначив, що на першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань.
Порхун також розповів, що повністю побудувати весь комплекс меморіального кладовища планується до 2027 року. На ньому будуть поховані військовослужбовці:
- які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги;
- які брали участь в міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки;
- Герої України, яким із 2014 року вручили орден "Золота Зірка".
Також вічний спокій там знайдуть ветерани війни, які були учасниками бойових дій в АТО, ООС, під час повномасштабного вторгнення РФ; особи з інвалідністю, яка настала внаслідок війни (АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії).
- Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
- Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища в Гатному Фастівського району. Тоді очільник уряду Денис Шмигаль казав, що відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають уже в першій половині 2024 року.
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