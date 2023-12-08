Рада ухвалила законопроєкт, який пропонує змінити місце створення меморіального військового кладовища

Це рішення підтримали 303 народні обранці, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Цим законопроєктом пропонується перенести місце створення Національного меморіального кладовища з Биківні до Гатного. Навіщо? Коли ще в травні парламент прийняв рішення про створення меморіального кладовища в Биківні, Закон досі не підписав Зеленський", - написав він.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що документ розроблено з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища" в частині забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища, а також сприятиме організації увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ухвалений Радою законопроєкт дасть змогу в прискореному режимі завершити необхідні роботи.

"Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля", - уточнив очільник уряду.



Він зазначив, що тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже у першій половині 2024 року.