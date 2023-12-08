Рада ухвалила законопроєкт, який пропонує змінити місце створення меморіального військового кладовища
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №10289, яким пропонується перенести місце створення меморіального військового кладовища з Биківні до Гатного
Це рішення підтримали 303 народні обранці, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Цим законопроєктом пропонується перенести місце створення Національного меморіального кладовища з Биківні до Гатного. Навіщо? Коли ще в травні парламент прийняв рішення про створення меморіального кладовища в Биківні, Закон досі не підписав Зеленський", - написав він.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що документ розроблено з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища" в частині забезпечення розміщення Національного військового меморіального кладовища, а також сприятиме організації увічнення та вшанування пам’яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ухвалений Радою законопроєкт дасть змогу в прискореному режимі завершити необхідні роботи.
"Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля", - уточнив очільник уряду.
Він зазначив, що тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже у першій половині 2024 року.
- Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало створення меморіального військового кладовища 23 березня.
- У вересні перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун повідомив, що роботи з будівництва Національного військового меморіального кладовища в Україні вже розпочалися, а здача першої черги планується до кінця поточного року.
- 26 вересня родичі загиблих військових організували в Києві на Майдані Незалежності акцію "Голоси полеглих Героїв", на якій вимагали, щоб президент підписав закон про створення військового кладовища у київській Биківні.
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