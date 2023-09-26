Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Родичі загиблих військових на Майдані вимагали, щоб Зеленський дав дозвіл на створення військового кладовища

Родичі загиблих військових на Майдані вимагали, щоб Зеленський дав дозвіл на створення військового кладовища

26 вересня, 2023 вiвторок
19:37
Війна з Росією "Голоси полеглих Героїв"

26 вересня родичі загиблих військових організували в Києві на Майдані Незалежності акцію "Голоси полеглих Героїв", на якій вимагали, щоб президент підписав закон про створення військового кладовища у київській Биківні

Про це повідомляє Суспільне.

Під час акції люди просили збудувати Національне військове меморіальне кладовище у Києві в Биківні, а не в Гатному Фастівського району, як це пропонує Уряд, а також, щоб президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення військового кладовища, який Верховна Рада ухвалила 2 травня 2023 року.

Родичі скаржаться, що досі не можуть поховати своїх дітей, чоловіків, братів і побратимів.

"Кабмін створив постанову (про створення Національного меморіального військового кладовища у Гатному - ред.) в супереч закону, який був проголосований конституційною більшістю ще 2 травня, і потрапив до Офісу президента. І з травня місяці він лежить на підписі президента. Але це не Гатне насправді. Це Одеська траса — 20 чи 30 кілометрів біля Південного кладовища. Там, до речі, поряд знаходиться Німецьке кладовище, де поховані фашисти", - скаржиться мати загиблого військовослужбовця полку "Азов" Владислава "Вектора" Литвиненка, радіотелеграфіста групи розвідки спецпризначення, Віра Литвиненко

Владислав Литвиненко загинув 23 березня 2022 року від артилерійського обстрілу поблизу драмтеатру в Маріуполі під час виконання бойового завдання. Урну з його прахом мати тимчасового зберігає у крематорії, але строк тимчасового зберігання (один рік) скоро сплине.

В акція взяла участь дружина загиблого бійця полку "Азов" Віталія Красовського з позивним "Крос" Вікторія Красовська, яка є авторкою петиції про створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. Жінка зберігає урну з прахом свого чоловіка вдома, тому що хоче з гідністю поховати чоловіка на Національному військовому кладовищі.

"Ця петиція створена для того, щоб нагадати пану президенту, що у нього був строк 15 діб, якщо конституційна більшість прийняла закон 9240. Ці 15 діб вже тривають понад 4 місяці. Це нагадування від діючих військовослужбовців, від родин загиблих, що він має підписати закон", - зазначила Вікторія Красовська.

Мати двох бійців полку "Азов" Неля Шептун, один із синів якої загинув 1 квітня минулого року, а інший був в полоні й потрапив під обмін полоненими наприкінці 2022 року.

"Це все люди, які мають тіла своїх рідних, але не мають місця, де їх поховати. Влада обіцяла в травні, що у нас у Биківні буде Національне військове меморіальне кладовище. Потім 2 серпня ми зустрічалися з пані міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною, яка сказала, що Биківня вже не розглядається і переносимо у Гатне. Але ми вважаємо, що це не є достойне місце для наших героїв", - наголосила Неля Шептун.

Родичі загиблих провели акцію й під будівлею Міністерства ветеранів, яке відповідальне за будівництво Національного меморіального військового кладовища.

  • Перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун повідомив, що роботи з будівництва Національного військового меморіального кладовища в Україні вже розпочалися. Здача першої черги планується до кінця поточного року.
Суспільство
новини Києва
ЗСУ загиблі
Герої України
Читайте також:
25 вересня, 2023 понедiлок
Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду
Анджей Дуда
25 вересня, 2023 понедiлок
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
25 вересня, 2023 понедiлок
Навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, - Згурець
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 вересня
21:05
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв нові санкції проти Росії: українські та міжнародні
20:30
Оновлено
зерно, експорт
Після нічних обстрілів з українського порту тимчасовим коридором вийшов черговий суховантаж, - Reuters
20:02
Центр нацспротиву
Окупанти готуються роздавати "ліцензії" на видобуток корисних копалин на Донеччині, – ЦНС
20:00
Прикордонний перехід Казбегі, Грузія
Грузія заборонила вивозити автомобілі з країн Євросоюзу до Росії та Білорусі
19:59
Суд обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК: застава одна з найбільших в історії України
19:49
Оновлено
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
Росіяни розбили поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією: на момент атаки там був автобус із дітьми
19:41
Всеволод Князєв
Апеляція ВАКС залишила суддю Князєва під вартою, але зменшила заставу
19:02
Сили оборони завдали 12 ударів по точках зосередження військ та техніки противника, - Генштаб
18:53
комп'ютер
Замість Paint чи гри в Сапера діти вивчатимуть ШІ й програмування: Мінцифри запускає новий проєкт у Дія.Освіта
18:52
Ексклюзив
ДПСУ
В ДПСУ розʼяснили, який вид відповідальності чекатиме на військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон
18:52
авто Ходаковського
Засновник банди "Восток", терорист Ходаковський стверджує, що потрапив під обстріл HIMARS
18:44
уряд Норвегії, Норвегія
Пережити ще одну зиму війни: Норвегія передала Україні пакет допомоги на понад $90 млн
18:43
поле, пшениця, зерно
Вишеградська група закликала Україну відкликати скаргу до СОТ з приводу обмеження на імпорт українського зерна
18:26
Зеленський зустрівся з президентом Нацради Австрії: обговорили Формулу миру й участь австрійського бізнесу у відбудові України
18:25
Уряд ухвалив програму "Єдність у розмаїтті": Шмигаль заявив, що це останній крок для подальшої інтеграції в ЄС
18:22
Новини компаній
З 1 жовтня вводиться відповідальність за торгівлю без касових апаратів: як "СМАРТ КАСА" полегшує життя бізнесу
18:14
Ексклюзив
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
У райраді повідомили, що росіяни намагаються розміщувати ППО за межами Бердянська, щоб місцеві не допомагали коригувати ЗСУ
18:07
путін та шойгу
Шойгу заявив, що цілі "спецоперації" можна реалізувати до 2025 року
17:56
пшениця зерно
Єгипет веде переговори про купівлю мільйона тонн пшениці у РФ, - Bloomberg
17:53
Юрій Іздрик
"Золота Дзиґа 2023": стали відомі ще 8 переможців, серед них поет Іздрик
17:42
У Маріуполі невідомі вдарили російського політика ломом по голові
17:40
Ексклюзив
АЕС
Екснардепка вважає перехід АЕС на американське ядерне паливо фактором, який допоможе нам пройти зиму
17:39
осінній дощ
Дощі та прохолода чекають на українців: синоптик Наталка Діденко розповіла коли саме
17:37
Оновлено
ЗРК С-300 РФ
Оборонний комітет парламенту Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
17:25
ФІФА
УЄФА допустив до змагань юніорські збірні Росії: без гімну, прапора і форми
17:24
"Україна – країна супергероїв": НБУ випустив пам'ятну монету з подякою енергетикам
17:18
полк Калиновського
У полку Калиновського запропонували створити білоруський батальйон у складі Литовсько-польсько-української бригади
17:07
Ексклюзив
Карта бойових дій Роботине
ЗСУ: на півдні ворог підтягує резерви, бо боїться прориву
17:05
Крим
Мешканці окупованого Криму закликають до швидкого приходу ЗСУ
16:59
Микола Княжицький
Вирішення зернової кризи намагаються знайти у Вільнюсі, - член делегації Микола Княжицький
16:58
В'ячеслав Богуслаєв
Суд відхилив апеляцію Богуслаєва і залишив його під вартою
16:55
На фото: меморіальна дошка
Знищений росіянами: у Херсоні відновили пам'ятний знак на честь бійців, які загинули в Іловайську
16:53
зерно, пшениця, комбайн
Україна надіслала 5 країнам ЄС пропозицію щодо експорту агропродукції: наразі відповіла лише Румунія
16:47
тюрма
"Зливала" позиції ЗСУ під час боїв за Бахмут: агентка ФСБ отримала 15 років тюрми
16:45
Обстріл Херсон
Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: поранено трьох людей
16:45
НМТ
Обов'язкові предмети та відсутність ДПА: став відомий порядок складання НМТ-2024
16:32
Українська стрічка "Чому я живий" стала лауреатом премії кінофестивалю в Нігерії в трьох номінаціях
16:29
Зґвалтування дитини
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
16:26
Ексклюзив
знищені окупанти
Через великі втрати росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ, - ексзаступник мера Херсона Головня
16:17
Україна Євросоюз
У партії Шольца заявили, що Україна навряд чи приєднається до ЄС до 2029 року: названо причину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV