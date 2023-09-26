Родичі загиблих військових на Майдані вимагали, щоб Зеленський дав дозвіл на створення військового кладовища

Про це повідомляє Суспільне.

Під час акції люди просили збудувати Національне військове меморіальне кладовище у Києві в Биківні, а не в Гатному Фастівського району, як це пропонує Уряд, а також, щоб президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення військового кладовища, який Верховна Рада ухвалила 2 травня 2023 року.

Родичі скаржаться, що досі не можуть поховати своїх дітей, чоловіків, братів і побратимів.

"Кабмін створив постанову (про створення Національного меморіального військового кладовища у Гатному - ред.) в супереч закону, який був проголосований конституційною більшістю ще 2 травня, і потрапив до Офісу президента. І з травня місяці він лежить на підписі президента. Але це не Гатне насправді. Це Одеська траса — 20 чи 30 кілометрів біля Південного кладовища. Там, до речі, поряд знаходиться Німецьке кладовище, де поховані фашисти", - скаржиться мати загиблого військовослужбовця полку "Азов" Владислава "Вектора" Литвиненка, радіотелеграфіста групи розвідки спецпризначення, Віра Литвиненко

Владислав Литвиненко загинув 23 березня 2022 року від артилерійського обстрілу поблизу драмтеатру в Маріуполі під час виконання бойового завдання. Урну з його прахом мати тимчасового зберігає у крематорії, але строк тимчасового зберігання (один рік) скоро сплине.

В акція взяла участь дружина загиблого бійця полку "Азов" Віталія Красовського з позивним "Крос" Вікторія Красовська, яка є авторкою петиції про створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. Жінка зберігає урну з прахом свого чоловіка вдома, тому що хоче з гідністю поховати чоловіка на Національному військовому кладовищі.

"Ця петиція створена для того, щоб нагадати пану президенту, що у нього був строк 15 діб, якщо конституційна більшість прийняла закон 9240. Ці 15 діб вже тривають понад 4 місяці. Це нагадування від діючих військовослужбовців, від родин загиблих, що він має підписати закон", - зазначила Вікторія Красовська.

Мати двох бійців полку "Азов" Неля Шептун, один із синів якої загинув 1 квітня минулого року, а інший був в полоні й потрапив під обмін полоненими наприкінці 2022 року.

"Це все люди, які мають тіла своїх рідних, але не мають місця, де їх поховати. Влада обіцяла в травні, що у нас у Биківні буде Національне військове меморіальне кладовище. Потім 2 серпня ми зустрічалися з пані міністеркою у справах ветеранів Юлією Лапутіною, яка сказала, що Биківня вже не розглядається і переносимо у Гатне. Але ми вважаємо, що це не є достойне місце для наших героїв", - наголосила Неля Шептун.

Родичі загиблих провели акцію й під будівлею Міністерства ветеранів, яке відповідальне за будівництво Національного меморіального військового кладовища.