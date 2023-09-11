Будівництво військового меморіального кладовища: у Мінветеранів сказали, коли планують здати першу чергу
Роботи з будівництва Національного військового меморіального кладовища в Україні вже розпочалися. Здача першої черги планується до кінця поточного року
Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає пресслужба Мінветеранів.
"Технічно і документально роботи розпочалися. Було отримано низку технічних умов щодо проєктування Національного військового меморіального кладовища. Безпосередньо саме будівництво плануємо розпочати чим скоріше. І здачу першої черги для того, щоб проводити поховання наших полеглих Героїв – до кінця 2023 року", – розповів він.
Національне військове меморіальне кладовище, на яке цьогоріч із держбюджету виділили 65 млн грн, включатиме комплекс споруд і площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії, зазначив чиновник.
Нині оголошено конкурс на ескізний проєкт військового меморіального кладовища.
"Вже після затвердження ескізного проєкту ми будемо розуміти, скільки буде коштувати саме будівництво Національного військового меморіального кладовища, і далі будемо закладати у державний бюджет на 2024 рік відповідні кошти", – резюмував заступник міністра.
- Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
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