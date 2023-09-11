Будівництво військового меморіального кладовища: у Мінветеранів сказали, коли планують здати першу чергу

Про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає пресслужба Мінветеранів.

"Технічно і документально роботи розпочалися. Було отримано низку технічних умов щодо проєктування Національного військового меморіального кладовища. Безпосередньо саме будівництво плануємо розпочати чим скоріше. І здачу першої черги для того, щоб проводити поховання наших полеглих Героїв – до кінця 2023 року", – розповів він.

Національне військове меморіальне кладовище, на яке цьогоріч із держбюджету виділили 65 млн грн, включатиме комплекс споруд і площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії, зазначив чиновник.

Нині оголошено конкурс на ескізний проєкт військового меморіального кладовища.

"Вже після затвердження ескізного проєкту ми будемо розуміти, скільки буде коштувати саме будівництво Національного військового меморіального кладовища, і далі будемо закладати у державний бюджет на 2024 рік відповідні кошти", – резюмував заступник міністра.