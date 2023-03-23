В Україні створять меморіальне військове кладовище
Міністерство культури та інформаційної політики анонсувало створення меморіального військового кладовища в Україні
Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу.
"У нас є національний комплекс "Биківнянські могили", заповідник, що стоїть на виїзді з Києва на Броварському шосе. Це місце пам'яті, місце розстріляних під сталінськими репресіями українців, поляків. І ми думаємо, що цілком доречно поряд створити й місце пошани нашим загиблим військовим", - заявив міністр.
Вибір місця обумовлений ще і підпорядкуванням заповідника Міністерству культури та інформаційної політики. Тож перетворити його на меморіал вийде швидко, каже чиновник.
"Це місце пам'яті бійцям-героям боротьби за незалежність логічно поєднується з вшануванням пам'яті тих, кого розстріляли під час сталінських репресій. Такий підхід дозволить це зробити вже восени цього року", - додав Ткаченко.
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