Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив під час брифінгу.

"У нас є національний комплекс "Биківнянські могили", заповідник, що стоїть на виїзді з Києва на Броварському шосе. Це місце пам'яті, місце розстріляних під сталінськими репресіями українців, поляків. І ми думаємо, що цілком доречно поряд створити й місце пошани нашим загиблим військовим", - заявив міністр.

Вибір місця обумовлений ще і підпорядкуванням заповідника Міністерству культури та інформаційної політики. Тож перетворити його на меморіал вийде швидко, каже чиновник.

"Це місце пам'яті бійцям-героям боротьби за незалежність логічно поєднується з вшануванням пам'яті тих, кого розстріляли під час сталінських репресій. Такий підхід дозволить це зробити вже восени цього року", - додав Ткаченко.