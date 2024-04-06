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Національний військовий меморіал на Київщині: місцеві селяни проти, в "Азові" кажуть про "російських агентів"

6 квітня, 2024 субота
14:54
Суспільство військове кладовище

У п'ятницю, 5 квітня, мешканці села Мархалівка Київської області, поруч з яким зводять Національне військове меморіальне кладовище, вкотре вийшли на протести, заявляючи, що будівництво нібито спричинить забруднення ґрунтових вод та знищення лісу

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Зазначається, що на акцію зібралися кілька десятків людей. Вони вийшли з плакатами з надписами: "Полеглим - гідна пам'ять, а не могила у воді", "Вони загинули не за вирубку останніх лісів України", "Героїв треба поважати, ліс не можна вирізати" тощо.

За словами місцевих мешканців, їхню думку не врахували при виборі місця поховання. Селяни наголошують, що для розчищення території під кладовище нині знищується ліс-молодняк, а це буцімто суперечить не лише українському законодавству, а й міжнародним зобов'язанням щодо відновлення екосистеми.

Також мешканці села стверджують, що територією громади проходить смарагдова мережа - це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ існування в Європі. І зведення на цій мережі кладовища теж суперечить міжнародним стандартам.

До мітингувальників приїхали урядовці та представники місцевої влади, щоб переконати жителів у безпеці поховань Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у коментарі журналістам Суспільного запевнив, що більшість аргументів селян проти зведення військового кладовища - вигадані. Зокрема, і щодо знищення смарагдової мережі.

Згодом у Патронатній службі "Азову" прокоментували протести селян і заявили, що вбачають у них російський слід та маніпуляції.

"Ми не звинувачуємо учасників мітингу, але вбачаємо чіткі маніпулятивні та провокаційні заяви вочевидь інспіровані ФСБ Росії. Спекуляції та скандали саме на темі поховання військових - справа рук російських агентів", - зазначили у Патронатній службі.

Там також закликали цивільних переглянути свою позицію та підтримати процес будівництва меморіального комплексу на знак пошани військових, які віддали життя за Україну та право мирно жити у власній державі.

  • Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
  • Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища у селі Гатному Фастівського району. На створення меморіалу Кабмін виділив 515 млн грн.
  • Пізніше стало відомо, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа або на початку осені 2024 року.
Теги:
Україна
військові
Київщина
ЗСУ
Війна з Росією
акції протестів
ЗСУ загиблі
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