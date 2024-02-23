Уряд виділив 515 млн грн на створення військового меморіального кладовища

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Йдеться про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", - написав він.

За його словами, Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям.

"Для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік", - підкреслив очільник уряду.