Уряд виділив 515 млн грн на створення військового меморіального кладовища
Кабмін на засіданні 23 лютого ухвалив рішення виділити 515 млн грн на створення Національного військово-меморіального кладовища
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Йдеться про 515 млн гривень, які ми виділяємо на будівництво та функціонування в цьому році", - написав він.
За його словами, Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям.
"Для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік", - підкреслив очільник уряду.
- Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
- Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища в Гатному Фастівського району. За словами Шмигаля, відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають уже у першій половині 2024 року.
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