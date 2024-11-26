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Невідомі погрожують підірвати низку установ в Україні, листи з погрозами розіслали журналістам

Влад Дідусь
26 листопада, 2024 вiвторок
18:20
Суспільство вогонь, полум'я, пожежа

Українські журналісти та редакції отримали анонімні електронні листи про мінування низки установ в різних областях України

Зміст

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Листи з погрозами, зокрема отримали виконавча директорка “Вільного радіо” Анастасія Шибіко та головний ректор харківського видання “Думка” Юрій Ларін.

Важливо відзначити, що листи були надіслані з різних електронних адрес та підписані різними іменами.

"В одному людина представляється ветераном АТО, а в іншому – бійцем з бойовим досвідом, але одночасно у кожному листі йшлося, що це – "спеціаліст із мінно-підривних робіт". Далі у листі був перелік установ, які нібито заміновані. Також були вказані адреси цих установ. Але таких установ за вказаними адресами немає. Автор листа зазначає, що залишив у приміщенні іграшку, запаковану у вакуум, яка нібито замінована. Також у листі була вказана адреса, за якою нібито вже пролунав вибух", - пише представниця ІМІ Валентина Троян, яка отримала 2 листи.

У листі також містилися погрози щодо мінування у школі, редакції ЗМІ, готелі та адміністрації.

"Свої наміри автори листів аргументують тим, що влаштовують теракти за  "знущання над Ветеранами Бойових Дій та учасниками АТО України", - йдеться у матеріалі.

Представниця ІМІ вже повідомила СБУ про листи.

  • У понеділок, 14 жовтня, у низці міст України повідомили про мінування державних установ і навчальних закладів. На місцях працювали вибухотехніки та кінологи.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
СБУ
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