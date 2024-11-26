Людина потрапляє на посаду, яку може обрати самостійно, - підполковник Авраміч про переваги рекрутингу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Рекрутинг є не новою складовою в процесі комплектування. І він буде зараз цей процес працювати із певним залученням ТЦК в моменті проходження військово-лікарської комісії кандидатом. Тому що, дійсно, тільки військово-лікарська комісія може визначити ступінь придатності громадянина для проходження військової служби. Але разом з тим, власне, тільки процес рекрутингу, коли людина самостійно робить перший крок, вона самостійно звертається до рекрутингової групи або відділення підрозділу, або до центру рекрутингу окремого роду чи виду сил, або до Центру рекрутингу української армії. Коли людина звертається до рекрутингу, вона дійсно потрапляє на посаду, яку вона може обрати самостійно", - сказав він.

Петро Авраміч також розповів, що вже понад 500 громадян України прийшли на військову службу саме за системою рекрутингу.

"Наші фахівці центру рекрутингу Сил територіальної оборони здійснюють супровід кандидатів від процесу першої взаємодії, першої співбесіди аж до моменту, коли цей вже військовослужбовець отримає навчання, отримає базову підготовку, отримає за необхідності фахову підготовку і потрапляє на саме обрану посаду в обраний підрозділ. Наразі ми продовжуємо нашу роботу доволі давно, спочатку це було як позаштатний підрозділ при командуванні Сил територіальної оборони, а зараз це вже відокремлений окремий четвертий Центр рекрутингу. Також Центри рекрутингу створюються в інших родах і видах сил, і наразі їх вже налічується 5. Стосовно нашої результативності, дійсно, минулий місяці і цей місяць вже показали, що більше 500 громадян України прийшли на військову службу саме за системою рекрутингу, завдяки взаємодії з позаштатними групами рекрутингу підрозділів Сил ТРО та 4 Центру ректурнигу наших сил", - розповів він.