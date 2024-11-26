Норвегія наступного року збільшить допомогу Україні до $2,7 млрд
Уряд Норвегії пропонує збільшити у 2025 році допомогу Україні до 30 мільярдів норвезьких крон (2,7 млрд доларів). Цьогоріч сума підтримки становила 27 мільярдів крон
Про це повідомляє NRK.
Зазначається, що норвезький уряд і опозиція розходяться в думках щодо того, якою має бути підтримка України.
Цього року Норвегія виділила 27 мільярдів норвезьких крон на підтримку України, але в проєкті державного бюджету на 2025 рік ця сума була скорочена до 15 мільярдів норвезьких крон.
На думку опозиціонерів, це занадто мало. Зокрема, консервативна партія Норвегії запропонувала виділити наступного року 45 млрд норвезьких крон. Тому уряд зустрівся з парламентськими лідерами в Стортингу 26 листопада, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки.
Після зустрічі прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд пропонує подвоїти пропозицію до щонайменше 30 млрд норвезьких крон.
"В Україні більш серйозна ситуація. І ми хочемо, щоб Норвегія була чітким і провідним прихильником боротьби України", – сказав він.
На додаток до військової підтримки України, уряд також хоче, щоб ці гроші були використані для забезпечення та нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні. Тепер цю пропозицію мають обговорити в партійних групах.
Як пише видання, скоро Стьоре вирушає до Стокгольму, де зустрінеться з прем'єр-міністрами країн Північної Європи та Балтії. Тому уряд домовився про нову зустріч з партіями в Стортингу, щоб укласти угоду про норвезьку підтримку в четвер у другій половині дня.
- Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров домовився з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія фінансуватиме виробництво зброї і техніки в Україні.
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