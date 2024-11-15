Норвегія фінансуватиме виробництво зброї і техніки в Україні

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Під час візиту до Осло домовилися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони", - йдеться у повідомленні.



Крім того, обговорили міністри новий формат співпраці — "норвезьку модель". Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. У Міноборони України пообіцяли деталі згодом.



"Вдячний Норвегії за рішучість підтримувати Україну та готовність до поглиблення нашого партнерства", - наголосив Умєров.