Україна та Норвегія підписали угоду в сфері оборони: деталі

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Згідно з повідомленням, угода відкриває нові можливості для обміну інформацією про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій.

"Уже створено робочі групи в Києві та Осло, в межах яких експерти NDMA допомагають навчати українських фахівців за різними напрямками", - поінформував Умєров.

Він висловив переконання, що поглиблення співпраці з партнерами з НАТО підвищить ефективність планування та постачання озброєння, що критично важливо для протидії агресії РФ.

"Щиро вдячний нашим норвезьким колегам за підтримку та готовність ділитися досвідом. Разом ми зміцнюємо оборонні можливості України та безпеку всієї Європи", - резюмував міністр.