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"Інноваційна харківська розробка": Синєгубов презентував нову машину для розмінування

Юлія Юліна
26 листопада, 2024 вiвторок
18:14
Технології на фото машина для розмінування

На базі Центру координації протимінної діяльності при Харківській ОВА 26 листопада представили нову машину механізованого розмінування

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначена розробка – технологічний крок для очищення деокупованих територій Харківської області від ворожих мін і снарядів.

"Понад 1,25 млн гектарів земель, включаючи сільськогосподарські угіддя, лінії електропередачі, дороги та мости забруднені вибухонебезпечними предметами. Враховуючи такі масштаби, нам необхідні нові рішення та сучасні інструменти. Нова машина механізованого розмінування — це інноваційна харківська розробка. Побудована на базі сучасної вітчизняної техніки й  відповідає високим європейським стандартам безпеки та ефективності", - написав чиновник.

Вартість машини для розмінування становить близько 450 тис. євро, а її ремонт буде дешевшим та ефективнішим за імпортні аналоги, наголосив Синєгубов.

"Робочий механізм оснащується змінними деталями — ланцюгами з молотками або фрезою для заглиблення у ґрунт на глибину до 30 см, що дозволяє знищувати боєприпаси, в першу чергу протитанкові міни", - розповів він.

Чиновник запевнив, що завдяки такій техніці можна буде пришвидшити процес розмінування, убезпечити саперів та симулювати розвиток українського виробництва.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

У вересні в ООН заявили, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сто років, однак технології можуть прискорити цей процес.

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, 5 із них - українського виробництва.

26 листопада уряд спростив сертифікацію операторів із розмінування.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Харківщина
Олег Синєгубов
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