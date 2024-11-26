Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Уряд спростив сертифікацію операторів із розмінування: тепер заявки можна подавати через Дію

Уряд спростив сертифікацію операторів із розмінування: тепер заявки можна подавати через Дію

Юлія Юліна
26 листопада, 2024 вiвторок
16:14
Технології Волинські сапери розміновують Донеччину

Оператори протимінної діяльності зможуть подавати заявку до органів сертифікації через портал "Дія"

Зміст

Про це 26 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За задумом уряду, це має прискорити процес сертифікації, адже Україна конче потребує операторів із розмінування.

"Держава зацікавлена в тому, щоб операторів протимінної діяльності ставало все більше. Тому уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації. Це можна буде зробити через портал "Дія" з мінімальними затратами часу", — пояснив прем'єр.

За його словами, з початку повномасштабної війни аграріям повернули у використання 35,5 тис. кв. км території. До коаліції розмінування долучилися понад пів сотні країн-партнерів, працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

У вересні в ООН заявили, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сто років, однак технології можуть прискорити цей процес.

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, 5 із них - українського виробництва.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Дія
Читайте також:
Роб Бауер
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
НАТО, Трамп
Автор Антін Борковський
24 листопада, 2024 неділя
Трамп прагнутиме угоди, яка не дозволить Україні залишатися вразливою до тиску Росії, - дипломат Брайза
Сніг
Автор Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
17:15
Марк Рютте
Державам НАТО потрібно змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте
17:11
У Києві зносять історичну садибу Зеленських
Знесення садиби Зеленських у Києві: суд визнав руйнування законним
16:53
Федір Веніславський
"Шкодять інтересам нацбезпеки", – Веніславський про заяви щодо необхідності розформувати ТЦК
16:44
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
З початку доби на фронті відбулися 143 боєзіткнення, росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:39
Ізраїль готується підписати угоду про тимчасове припинення вогню з "Хезболлою"
16:34
Ілля Забарний, АПЛ, Борнмут
Футболіст збірної України близький до трансферу у "Манчестер Сіті", - ЗМІ
16:27
Олаф Шольц
Неприємна, але потрібна розмова: Шольц про перший телефонний дзвінок Путіну після дворічної перерви
16:10
Благословив "приєднання" Херсона до РФ і втік до Криму: клірика УПЦ МП засудили до 15 років тюрми за держзраду
16:02
на фото перше укриття, на яке збирали через UNITED24
В Україні відкрили перше укриття, облаштоване коштом United24
16:01
військові навчання
Проводити військові навчання в Європі значно ефективніше, ніж в Україні, – генерал-майор Фройдинг
16:00
OPINION
Трамп навіть має свого Арестовича...
15:55
Чехія Україна
Чехія знайшла значну кількість боєприпасів, які можна викупити для ЗСУ в 2025 році
15:53
Елтон Джон
Елтон Джон частково втратив зір і не може завершити останній альбом
15:52
Нацполіція
Цьогоріч в Україні затримали 179 завербованих Росією паліїв
15:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ уночі 26 листопада атакувала Україну рекордною кількістю дронів із майже 16 тис. іноземних компонентів, - Зеленський
15:48
Партнерський матеріал
єОселя: експертка розповіла, хто та на яких умовах може скористатися державною програмою пільгового кредитування
15:47
Електроенергія
В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання
15:40
україна німеччина
Німеччина виділила Україні €65 млн на відновлення енергетичної інфраструктури
15:36
росія, Китай
Китай закликав ЄС не запроваджувати санкції проти своїх компаній за співпрацю з РФ
15:21
Віктор Медведчук
Бурштиновий портрет Медведчука продали на аукціоні
15:18
Українські полярники розповіли, скільки пінгвінів біля станції "Академік Вернадський"
15:12
В Армія+ запустили навчальний курс "Основи зв'язку на полі бою"
15:09
ППО
Повинні думати про те, як можемо дати змогу Силам оборони захищатися, - генерал-майор Бундесверу про запуск "Орешника"
14:53
Додаткові виплати та шкільне харчування: в межах "Зимової підтримки" уряд запровадив низку програм для дітей
14:43
Німеччина уряд
До кінця року Німеччина поставить в Україну 150-200 бронемашин MRAP
14:23
прапор Росії
МЗС РФ викликало посла Британії: заявили, нібито працівник посольства "проводив розвідувально-підривну роботу"
14:23
За 5 місяців з українських ВНЗ відрахували понад 23 тис. чоловіків, старших за 30 років
14:18
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:15
МЗС України
МЗС закликало українців у Пакистані уникати скупчень людей і подбати про безпеку
14:03
Генерал-майором Фройдинг, Німеччина
Маємо обдумати, що зробити для зміцнення ЗСУ, незалежно від подій у США, - генерал-майор Бундесверу
14:01
Ілон Маск
"Шансів на успіх не було": Маск різко розкритикував виробництво американських F-35
14:00
OPINION
На Заході не вірять у "швидкий мир"
13:56
Знайшли 270 підроблених печаток, $110 тис., 2,5 кг золота: в Україні викрили схему виготовлення липових документів для перетину кордону
13:53
У Великій Британії у віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі
13:48
Депутат Європарламенту Рафаель Глюксман
Депутат Європарламенту Глюксман закликав партнерів створити дієву коаліцію підтримки України
13:28
Генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдинг
У 2029 році РФ може відновити сили та здійснити агресію проти НАТО, - генерал-майор Фройдинг
13:17
«Назавжди-назавжди» — українсько-нідерландський драматичний фільм
За тиждень показів українська стрічка "Назавжди-Назавжди" зібрала 668,6 млн грн
13:13
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку Коломойському
13:04
Оновлено
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго змінило графіки вимкнення світла 26 листопада
12:58
Ізраїль, Йорданія паркан
Ізраїль будує паркан вздовж усього кордону з Йорданією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV