Уряд спростив сертифікацію операторів із розмінування: тепер заявки можна подавати через Дію

Про це 26 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За задумом уряду, це має прискорити процес сертифікації, адже Україна конче потребує операторів із розмінування.

"Держава зацікавлена в тому, щоб операторів протимінної діяльності ставало все більше. Тому уряд ухвалює постанову про цифровізацію подання заявки до органів сертифікації. Це можна буде зробити через портал "Дія" з мінімальними затратами часу", — пояснив прем'єр.

За його словами, з початку повномасштабної війни аграріям повернули у використання 35,5 тис. кв. км території. До коаліції розмінування долучилися понад пів сотні країн-партнерів, працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

У вересні в ООН заявили, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сто років, однак технології можуть прискорити цей процес.

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації 17 зразків техніки для розмінування, 5 із них - українського виробництва.