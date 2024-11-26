Благословив "приєднання" Херсона до РФ і втік до Криму: клірика УПЦ МП засудили до 15 років тюрми за держзраду

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, після захоплення Херсона архімандрит пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Володимиром Сальдо. Він регулярно запрошував зрадника у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Під час богослужінь священник благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонщини до складу Росії. Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

За підтримку рашизму зраднику передали захоплену нерухомість у центрі Херсона і запросили в Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.

Під час звільнення Херсона клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

Проте суд в Україні визнав його винним за двома статтями: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та пособництво державі-агресору.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення священника до відповідальності за вчинені злочини перед Україною.