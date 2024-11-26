Благословив "приєднання" Херсона до РФ і втік до Криму: клірика УПЦ МП засудили до 15 років тюрми за держзраду
В Україні до 15 років ув'язнення за держзраду заочно засудили колишнього настоятеля собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який під час окупації Херсона пішов на співпрацю з росіянами й зараз переховується в Криму
Про це інформує пресцентр СБУ.
За даними слідства, після захоплення Херсона архімандрит пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Володимиром Сальдо. Він регулярно запрошував зрадника у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.
Під час богослужінь священник благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонщини до складу Росії. Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.
За підтримку рашизму зраднику передали захоплену нерухомість у центрі Херсона і запросили в Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.
Під час звільнення Херсона клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.
Проте суд в Україні визнав його винним за двома статтями: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та пособництво державі-агресору.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення священника до відповідальності за вчинені злочини перед Україною.
- Також нещодавно Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату, який підозрюється в роботі на російських окупантів.
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