Ізраїль готується підписати угоду про тимчасове припинення вогню з "Хезболлою"

Як пише Reuters, угода передбачає виведення ізраїльських військ з південного Лівану та розміщення ліванської армії в регіоні протягом 60 днів. Натоміть "Хезболла" зобов'язується припинити свою військову присутність уздовж кордону на південь від річки Літані.

Міністр закордонних справ Лівану повідомив, що ліванська армія готова розмістити на півдні країни щонайменше 5000 військовослужбовців після виведення ізраїльських військ. Він також зазначив, що Сполучені Штати можуть допомогти у відновленні інфраструктури, яка постраждала від ізраїльських ударів.

Зі свого боку, Ізраїль вимагає ефективного контролю з боку ООН за виконанням угоди про припинення вогню, підкреслюючи "нульову толерантність" до будь-яких порушень. За словами речника ізраїльського уряду Девіда Менсера, угода дозволить Ізраїлю діяти в інтересах своєї безпеки, а також забезпечить можливість повернення переміщених осіб до своїх домівок.

Дипломатичні зусилля зосереджені на відновленні режиму припинення вогню на основі Резолюції Ради Безпеки ООН 1701.

Якщо угода про припинення вогню буде укладена, це дозволить повернутися приблизно 60 тис. людям на півночі Ізраїлю, які були змушені евакуюватися після початку ракетних обстрілів "Хезболли" на підтримку ХАМАСу.