"Люди будуть здивовані": режисер Метт Рівз підтвердив, що зйомки "Бетмена 2" почнуться у 2025 році

Про це повідомляє Deadline.

У коментарі для видання американський режисер і продюсер Метт Рівз, який зняв "Світанок планети мавп", "Монстро" та "Бетмена", підтвердив, що 2025 року розпочнуться зйомки другої частини супергеройського фільму.

"Я можу сказати вам, що ми будемо знімати цього року", - сказав Рівз у розмові з кореспонденткою на червоному хіднику "Золотого глобуса".

Раніше вихід "Бетмена 2" перенесли з 2 жовтня 2026 року на 1 жовтня 2027 року. У фільм 2022 року, який зібрав понад $772 млн, вперше роль Брюса Вейна / Бетмена зіграв Роберт Паттінсон.

"Ми робимо те, з чого історія продовжується. Але я сподіваюся, що люди будуть здивовані", — сказав Рівз.

'The Batman' director Matt Reeves on working with Colin Farrell, Part II, and more #GoldenGlobes pic.twitter.com/Gld0IfogRc — Deadline (@DEADLINE) January 5, 2025

Рівз раніше підтверджував, що Колін Фаррелл повторить свою роль Пінгвіна в другому фільмі. Він також зазначав, що "Бетмен 2" буде частиною трилогії.

Серіал "Пінгвін", заснований на однойменному персонажі коміксів DC, що є спіноффом до фільму "Бетмен", отримав "Золотий глобус". Статуетку здобув виконавець головної ролі Колін Фаррелл у номінації "Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення".