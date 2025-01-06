Тріумф "Бруталіста": оголошено переможців премії "Золотий глобус" – 2025

Про це повідомив сайт премії.

Цьогоріч за церемонією нагородження можна було стежити онлайн, а також у телеефірі.

Найбільше номінацій – 10 – отримав кримінальний мюзикл режисера Жака Одіара "Емілія Перес", зокрема "Найкраща комедія або мюзикл" та "Найкращий режисер". Нещодавно фільм виграв чотири з п'яти головних нагород на церемонії "Європейський кіноприз" (European Film Awards). Фільми "Бруталіст" і "Конклав" мали 7 та 6 номінацій відповідно.

У цих самих номінаціях на "Золотий глобус" за нагороду змагався фільм про сина російського олігарха з росіянами в акторському складі "Анора" від режисера Шона Бейкера. Стрічка розповідає про роман стриптизерки з росіянином. Загалом фільм, в якому толерують росіян, отримав 5 номінацій.

Також 5 номінацій мав американський комедійно–драматичний серіал "Ведмідь" Крістофера Сторера. "Ведмідь" цьогоріч виграв 11 статуеток "Еммі".

Переможці премії "Золотий глобус — 2025"

Найкращий драматичний фільм – "Бруталіст"

Найкращий комедійний фільм або мюзикл – "Емілія Перес"

Найкращий фільм іноземною мовою – "Емілія Перес"

Найкращий анімаційний фільм – "Потік"

Найкращий режисер – Брейді Корбет за "Бруталіст"

Найкращий сценарій – "Конклав" (Пітер Строхані)

Найкращий актор драматичного фільму – Едріан Броуді ("Бруталіст")

Найкраща акторка драматичного фільму – Фернанда Торрес за "Я досі тут"

Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу – Себастіан Стен за "Інша людина"

Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі – Демі Мур ("Субстанція")

Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін ("Справжній біль")

Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкраща музика – Трент Резнор, Аттікус Росс ("Суперники")

Найкраща пісня – El Mal ("Емілія Перес")

Найкращий драматичний серіал – "Шьоґун"

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – "Оленя"

Найкращий мюзикл або комедія – "Хитрощі"

Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада ("Шьоґун")

Найкраща акторка в драматичному серіалі: Анна Савай ("Шьоґун")

Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Колін Фаррелл ("Пінгвін")

Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Джоді Фостер ("Справжній детектив")

Найкращий актор другого плану в серіалі – Асано Таданобу ("Шьоґун")

Найкраща акторка другого плану в серіалі – Джессіка Ганнінг ("Оленя")

Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady)

За кінематографічні та касові досягнення – "Wicked: Чародійка"