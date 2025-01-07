Мертвій Півень зіграв у Києві перший концерт туру "Холодно"

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Перший концерт туру "Холодно" відбувся у Києві й зібрав солдаут - гурт прийшли слухати близько 400 людей. Під час виступу звучали, як старі, так і нові пісні. Як зазначив гітарист гурту - це теплий та зимовий тур, тож моє відповідну назву.

Наразі відомо, що концерти відбудуться у 10 містах від Львова до Харкова, але список локацій розширюватимуть та доанонсовуватимуть: учасники гурту закликають слухачів писати, у які міста, окрім зазначених, варто завітати Півням.

Цьогоріч гурту виповнюється 35 років, тож і цей тур для них майже ювілейний.

Що відомо про гурт "Мертвий південь"

Мертвий південь — музичний гурт, відомий своїм унікальним стилем, який поєднує рок, фолк та елементи бардівської музики. Гурт здобув популярність завдяки своїм глибоким текстам, часто заснованим на віршах українських поетів, а також своєму незвичайному підходу до музичного оформлення.

Гурт утворився на початку 1990-х років у Львові. Вони є частиною "андеграундної" культурної сцени та мають значний вплив на розвиток сучасної української музики. Їхні композиції часто звертаються до тем історії, культури, ідентичності та соціальних питань.

Мертвий південь відомий також своєю співпрацею з різними митцями та музикантами, створюючи цікаві та експериментальні проєкти, що виходять за рамки традиційного формату пісень. Гурт неодноразово виступав на різних музичних фестивалях і заходах як в Україні, так і за її межами.

За 20 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів. Особливістю "Мертвого Півня" є той факт, що майже всі його учасники паралельно займалися окремими проєктами в різних галузях культури. Роман Чайка успішно поєднував роль телеведучого "5 каналу" та гітариста МП, Юрій Чопик — за сумісництвом директор дитячого "Видавництва Старого Лева". Басист гурту Олег "Джон" Сук співпрацював із низкою інших виконавців як музикант, продюсер і звукорежисер, а фронтмен Місько Барбара — з харківським театром "Арабески"як актор.

У травні 2023 року після довгої перерви гурт повернувся на сцену із солістом Юрієм Рокецьким. Перший виступ гурту відбувся в травні 2023 року в рамках спеціального проєкту Сергія Жадана Птах. А вже у серпні "Мертвий Півень" зіграв у Львові перший сольний концерт після 12 років перерви.