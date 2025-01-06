У Києві стартував Стус-Фест: заходи за участі 20 країн заплановані в різних куточках світу, зокрема в Антарктиді

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Атака БПЛА в ніч на 6 січня: на Київщині пошкоджено два будинки й авто, на Черкащині - склад із зерном

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