У Києві стартував Стус-Фест: заходи за участі 20 країн заплановані в різних куточках світу, зокрема в Антарктиді
У понеділок, 6 січня, у Києві стартував Стус-Фест - міжнародний фестиваль, присвячений українському поету дисиденту Василю Стусу
Про це повідомляє кореспондентка еспресо Тетяна Голунова.
Цьогоріч фестиваль проходить під гаслом "Стус_Скрізь".
Відкривали його у Києві оновленою виставою із назвою "Стусанина" від Театру Воєнних Дій, де актори - це ветерани війни та чинні військові.
Організатори фестивалю запланували понад 50 подій у різних куточках світу за участі 20-ти країн.
Поезія Василя Стуса прозвучить навіть на українській антарктичній станції "Вернадський".
Фестиваль триватиме протягом січня.
- На платформі "Довженко-Центр. Онлайн" можна буде легально дивитися оцифровані українські стрічки різних епох за 85 грн за фільм.
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