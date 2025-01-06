Довженко-Центр запустив онлайн-кінотеатр з українськими фільмами різних епох

Про це повідомили у пресслужбі Довженко-Центру.

6 січня Довженко-Центр презентував власний онлайн-кінотеатр. На платформі "Довженко-Центр. Онлайн" зібрані фільми, оцифровані Кінолабораторією, які донедавна можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах.

Відтепер фільми можна дивитися окремо або в межах кураторських колекцій, що знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. Фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись.

Стрічки у "Довженко-Центр. Онлайн" доступні в усіх країнах. Вартість перегляду кожного повнометражного фільму становить 85 гривень.

На платформі онлайн-кінотеатру також є "Лекторій", де публікуватимуться лекції, інтерв'ю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Зараз у ньому безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в рамках освітньої програми "Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно", нагородженої Премією "Кіноколо" у 2023 році.