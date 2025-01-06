Про другий термін Зеленського та істерики у соцмережах
У Зеленського є два сценарії, коли він переобереться на другий термін
По-перше, бо хто наділив якихось людей правом вирішувати за інших, чи йти їм кудись балотуватися?
По-друге, бо шанси Зеленського перемогти на виборах доволі неочевидні. Мʼяко кажучи.
У Зеленського є два сценарії, коли він переобереться на другий термін.
Перший. Війна завершилася тим, що можна назвати перемогою тотальною чи прийнятною: кордони 1991 року, Україна в НАТО, західні армії на лінії розмежування. Тоді на ейфорії і певному моменті сатисфакції, якщо вибори пройдуть швидко після завершення війни, Зеленський може перемогти. Але і це не очевидно.
Другий. На вибори не йде ніхто новий і Зеленський змагається (глобально) з тріо Порошенко — Тимошенко — Бойко. Бо перемогти що Залужного, що Буданова, що (припустимо) Федорова чинному президенту буде вкрай важко.
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До речі, саме в очікуванні такого сценарію певні сегменти нашої опозиції так нещадно воюють з Зеленським саме зараз, навіть якщо це шкодить країні. Вони намагаються накачати його антирейтинг за будь-яку ціну, бо раптом їм пощастить у змаганні антирейтингу перемогти чинного президента.
Я слабко вірю, що другий сценарій є реальним. А перший надто залежить від того, чи посиплеться Росіюшка.
Але ж якщо певний сегмент опозиції вирішив, що війна з політичним опонентом для них важливіша, ніж легітимність держави і її існування — ну це їх проблема. Навіть не їх совісті, бо її там немає. А інстинкту колективного самозбереження.
Щодо того, чи потрібен для країни другий термін Зеленського.
З погляду суспільних настроїв і сталості країни перемога Зеленського матиме позитивний сенс, тільки якщо його балотування підтримає, наприклад, Залужний. І ще певний пул людей з високим ступенем легітимності. Тобто, коли Зеленський перебереться як національний лідер, що провів країну через війну.
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В усіх інших сценаріях, в тому числі для перезавантаження країни після війни та мінімізації фрустрації (яка буде незалежно від її — війни — результатів), нам краще перемога чергового Месії. Функціонально різниці не буде, але емоційно — буде.
От що країні точно більше не потрібно, так це монобільшість. Будь-якого президента. Нам потрібен субʼєктний і функціональний парламент. А в наших умовах — це коаліційний парламент.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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