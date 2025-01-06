В армії Франції підтвердили втечу кількох десятків українських військових із навчань і пояснили, чому їх не арештовано
Кілька десятків українських військових дезертирували під час навчання у Франції, проте французька сторона не мала повноважень затримувати їх
Про це повідомив AFP офіційний представник французької армії, передає France24.
"Була певна кількість дезертирств, але вони залишаються дуже незначними, враховуючи кількість людей, які пройшли навчання", - сказав чиновник.
За його словами, воїни ЗСУ були у французьких казармах і мали право виходити за їх межі.
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Високопосадовець французької армії зазначив, що українські військові, які проходили підготовку у Франції, підлягали дисциплінарному режиму, "введеному українським командуванням".
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"Ми не криміналуємо дезертирство у Франції. Якщо хтось дезертирував, французький прокурор не мав повноважень арештовувати цю особу. І право, надане українській владі на території Франції, є лише дисциплінарним правом", - сказав чиновник.
Що стало приводом для перевірки підготовки 155-ї бригади "Анна Київська"
Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".
"Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців", - написав Бутусов.
Бутусов заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". Він навів графік комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць, а в дужках вказав чисельність СЗЧ у цей місяць.
Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.
За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".
У висновках Бутусов зазначив, що більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки, але через недбале ставлення бригада з перших днів має значні втрати. Він закликав "змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад, припинити шкідливі піар-проєкти влади в армії, і спрямувати усі наші ресурси на поповнення боєздатних та досвідчених бригад та батальйонів".
Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.
5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.
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