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В армії Франції підтвердили втечу кількох десятків українських військових із навчань і пояснили, чому їх не арештовано

Ксенія Золотова
6 січня, 2025 понедiлок
23:59
Війна з Росією ЗСУ

Кілька десятків українських військових дезертирували під час навчання у Франції, проте французька сторона не мала повноважень затримувати їх

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Про це повідомив AFP офіційний представник французької армії, передає France24.

"Була певна кількість дезертирств, але вони залишаються дуже незначними, враховуючи кількість людей, які пройшли навчання", - сказав чиновник.

За його словами, воїни ЗСУ були у французьких казармах і мали право виходити за їх межі.

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Високопосадовець французької армії зазначив, що українські військові, які проходили підготовку у Франції, підлягали дисциплінарному режиму, "введеному українським командуванням".

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"Ми не криміналуємо дезертирство у Франції. Якщо хтось дезертирував, французький прокурор не мав повноважень арештовувати цю особу. І право, надане українській владі на території Франції, є лише дисциплінарним правом", - сказав чиновник.

Що стало приводом для перевірки підготовки 155-ї бригади "Анна Київська"

 

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська". 

"Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців", - написав Бутусов. 

Бутусов заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". Він навів графік комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць, а в дужках вказав чисельність СЗЧ у цей місяць.

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію. 

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

У висновках Бутусов зазначив, що більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки, але через недбале ставлення бригада з перших днів має значні втрати. Він закликав "змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад, припинити шкідливі піар-проєкти влади в армії, і спрямувати усі наші ресурси на поповнення боєздатних та досвідчених бригад та батальйонів". 

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.


 

 

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