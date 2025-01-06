"Звертався не до Трампа, а до його виборців": професор Айзенберг про інтервʼю Зеленського

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Гадаю, що інтервʼю Зеленського Фрідману було радше спілкуванням не з Трампом, а з його виборцями. Оскільки, Лекс Фрідман є дуже ультраправим подкастером і його аудиторія схожа зі слухачами та глядачами Такера Карлсона. Тобто, це аудиторія, яка схильна до ультраправих поглядів. Я вважаю, що український президент намагався сподобатись якимось чином і не те щоб особисто сподобатись, а щоб у цієї аудиторії була симпатія до України. Будемо відверті - у більшості цієї аудиторії симпатії до України немає. У певної частини цієї аудиторії є певна симпатії не до Росії, а до авторитарного режиму, який там діє і вони б воліли бачити такий політичний устрій в США", - пояснив Айзенберг.

За словами професора, виборці в США відіграють важливу роль і можуть впливати на окремі рішення держави.

"Гадаю, що Володимир Зеленський і намагався говорити з цією аудиторією. Настільки це вдалось поки що важко сказати. Але варто розуміти, що в США дуже багато чого залежить. До прикладу, коли спікер Джонсон погодився на те, щоб розглядати допомогу Україні у квітні, тоді були мільйони звернень від виборців саме до нього. Тобто, виборців в США відіграють важливу роль і з ним потрібно спілкуватись", - додав він.