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В Австрії лідер ультраправих Кікль отримав мандат на формування коаліційного уряду

Катерина Єсікова
6 січня, 2025 понедiлок
18:06
Світ Герберт Кікль

Президент Австрії Александер ван дер Беллен уповноважив голову праворадикальної Австрійської партії свободи Герберта Кікля на формування коаліційного уряду

Зміст

Про це пише Укрінформ.

"Я уповноважив його (Герберта Кікля – ред.) на те, щоб він розпочав переговори з Австрійською народною партію щодо створення федерального уряду", - заявив президент Австрії.

За його словами, вони разом із Кіклем обговорили у понеділок ситуацію в країні. Ван дер Беллен вказав на необхідність вирішення складної економічної ситуації в країні, посилення європейської співпраці у межах ЄС, забезпечення свободи ЗМІ, а також на геополітичну загрозу через війну РФ проти України.

"Кікль  впевнений у тому, що зможе знайти життєздатні рішення в межах урядових переговорів, і хоче взяти на себе цю відповідальність", - сказав ван дер Белллен.

Крім цього, він наголосив, що "стежитиме за тим, щоб принципів і норми нашої Конституції дотримувалися і виконували належним чином".

  • Нагадаємо, на виборах до парламенту Австрії наприкінці вересня більшість голосів здобула проросійська та пропутінська Партія свободи (FPO), яку очолює Герберт Кікль. Проте політсилі з її суперечливою репутацією не вдалося домовитися про формування коаліції з іншими партіями. 
     

 

 

Теги:
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вибори
політика
Австрія
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