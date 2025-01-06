В Австрії лідер ультраправих Кікль отримав мандат на формування коаліційного уряду

Про це пише Укрінформ.

"Я уповноважив його (Герберта Кікля – ред.) на те, щоб він розпочав переговори з Австрійською народною партію щодо створення федерального уряду", - заявив президент Австрії.

За його словами, вони разом із Кіклем обговорили у понеділок ситуацію в країні. Ван дер Беллен вказав на необхідність вирішення складної економічної ситуації в країні, посилення європейської співпраці у межах ЄС, забезпечення свободи ЗМІ, а також на геополітичну загрозу через війну РФ проти України.

"Кікль впевнений у тому, що зможе знайти життєздатні рішення в межах урядових переговорів, і хоче взяти на себе цю відповідальність", - сказав ван дер Белллен.

Крім цього, він наголосив, що "стежитиме за тим, щоб принципів і норми нашої Конституції дотримувалися і виконували належним чином".