Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах

Про це пише CNN.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка головувала на процесі як голова Сенату, оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів. Відповідно до закону, ця заява буде вважатися "достатнім оголошенням людей", обраних президентом і віцепрезидентом.

Видання зауважило, що підрахунок голосів Колегії виборців пройшов спокійно, без жодних заперечень чи заворушень.

Дональд Трамп та сенатор від штату Огайо Джеймс Ді Венс перемогли на виборах, набравши 312 голосів виборців. Нагадаємо, що Трамп складе присягу 20 січня.