У США колегія виборників обрала Трампа наступним президентом

Про це пише The Washington Post.

Так, колегія виборників обрала 47-м президентом США Дональда Трампа, який переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс 312 голосами проти 226.

У виданні зазначили, що колегія виборників є унікальною особливістю американської демократії, яка не обирає президента прямим народним голосуванням. Замість цього кандидати в президенти або їхні партії обирають виборників, які збираються лише тоді, коли їхній кандидат перемагає в їхньому штаті, а виборці голосують за цих виборників.

У двох штатах – Мені та Небрасці – частина голосів виборців розподіляється за округами конгресу, а не за результатами виборів у цілому по штату.