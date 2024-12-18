У США колегія виборників обрала Трампа наступним президентом
У вівторок, 17 грудня, колегія виборників з 50 штатів затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США
Про це пише The Washington Post.
Так, колегія виборників обрала 47-м президентом США Дональда Трампа, який переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс 312 голосами проти 226.
У виданні зазначили, що колегія виборників є унікальною особливістю американської демократії, яка не обирає президента прямим народним голосуванням. Замість цього кандидати в президенти або їхні партії обирають виборників, які збираються лише тоді, коли їхній кандидат перемагає в їхньому штаті, а виборці голосують за цих виборників.
У двох штатах – Мені та Небрасці – частина голосів виборців розподіляється за округами конгресу, а не за результатами виборів у цілому по штату.
- У понеділок, 16 грудня, три сенатори від Демократичної партії представили проєкт конституційної поправки, яка має на меті скасування системи Колегії виборників у США.
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