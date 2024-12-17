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"Нічий голос не повинен важити більше": демократи запропонували скасувати систему Колегії виборників у США

Марія Науменко
17 грудня, 2024 вiвторок
13:52
Світ вибори у США

У понеділок, 16 грудня, три сенатори від Демократичної партії представили проєкт конституційної поправки, яка має на меті скасування системи Колегії виборників у США

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Про це повідомляє The Hill.

Згідно з повідомленням, ця ініціатива з’явилася після того, як Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США в усіх семи штатах, що коливаються, і витіснив трьох демократів зі складу сенату.

Сенатори Брайан Шац, Дік Дурбін і Пітер Велч заявили, що настав час повернути демократичні принципи, проводячи президентські вибори виключно шляхом всенародного голосування. 

Вони висловили занепокоєння, що протягом останніх 19 років Колегія виборників двічі обирала президента, який не отримав більшості на національному рівні – це стосувалося Джорджа Буша під час виборів 2000 року та Трампа у 2016 році.

"На виборах має перемагати той, хто отримує найбільше голосів. Це так просто, - наголосив Шатц. - Нічий голос не повинен важити більше, залежно від місця проживання. Колегія виборників застаріла і недемократична. Настав час покінчити з цим".

Дурбін, голова юридичного комітету Сенату, також вказав на те, що Колегія виборників позбавляє багато американців права голосу. 

"У 2000 році, перед загальними виборами, я представив двопартійну резолюцію про внесення змін до Конституції і скасування Колегії виборників. Я і сьогодні вважаю, що настав час відправити на пенсію цей винахід XVIII століття", - зазначив він.

  • 23 листопада повідомлялось, що новообраний президент США Дональд Трамп планує зміни в міністерстві юстиції, зокрема створити слідчі групи, які шукатимуть "докази фальсифікацій" виборів у 2020 році.
Теги:
Новини
вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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