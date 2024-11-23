Трамп хоче, аби мінʼюст шукав докази "фальсифікацій" президентських виборів 2020 року, - WP

Про це пише Washington Post із посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що таке рішення - частина ширших планів Трампа стосовно реформування мінʼюсту, яке він звинувачує в політично вмотивованих переслідуваннях.

За словами двох співрозмовників видання, майбутній очільник Білого дому планує звільнити всю команду спеціального прокурора Джека Сміта, що розслідувала його справи про нібито неправомірне поводження з секретними документами та спробами скасувати результати виборів.

"Президент Трамп обіцяв звільнити недобросовісних бюрократів, які незаконно використовували правову систему як зброю, і американці можуть очікувати, що він виконає цю обіцянку", — заявила речниця Трампа Каролін Левітт.

Трамп дотримується думки, що президентські вибори 2020 року, на яких переміг Джо Байден, були сфальсифіковані, і справи проти нього є прикладом політичного переслідування.

Також він планує відновити виконавчий указ "Schedule F" який спрощує звільнення державних службовців. Він прийняв його у 2021 році перед тим, як залишив Білий дім. Однак президент Джо Байден скасував цей наказ.

"Юридичні експерти заявили, що для впровадження планів можуть знадобитися роки, оскільки неперевірене питання звільнення багатьох федеральних працівників проходить через суди", - додає WP.