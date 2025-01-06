Прем’єр Молдови Речан заявив про намір реінтегрувати Придністров'я: російських військових мають замінити миротворці

Про це заявив прем’єр Молдови Дорін Речан на брифінгу 6 січня у Кишиневі, передає "Європейська правда".

"Наша мета – реінтеграція країни, яка має початися з того, що Росія забере свої війська, що дозволить нам адмініструвати регіон відповідним чином. Адже ми хочемо мирного розв’язання конфлікту, а мирне вирішення починається з відкликання військ", – сказав він.

Другим кроком до реінтеграції регіону є "введення міжнародного миротворчого контингенту, після чого ми (конституційна влада країни) почнемо надавати послуги".

За словами очільника уряду, до виконання цих пунктів уряд продовжуватиме "віддалену" реінтеграцію через дозвіл для придністровців користуватися можливостями, що доступні й для решти громадян.

"Ми намагаємося інтегрувати (мешканців) Придністров’я у структуру соціальних послуг, у наше бізнес-середовище, у наш ринок, щоб вони могли експортувати продукцію до ЄС тощо – так, як і решта Молдови. Ми робимо усе можливе за тих умов, коли ми не можемо забезпечити роботу правоохоронних органів або управління у цьому регіоні", – пояснив він.

"Але наша мета – повна та мирна реінтеграція Придністров’я", – резюмував Речан.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також існує ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.