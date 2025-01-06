У Варшаві на пішохідному переході збили на смерть 14-річного українця
У п'ятницю, 3 січня, у Варшаві сталася смертельна ДТП - водій мікроавтобуса збив на смерть 14-річного підлітка з України
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що після наїзду на 14-річного підлітка водій мікроавтобуса не зупинився і поїхав з місця ДТП.
"Постраждалий є громадянином України. Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь із одним з членів родини", – повідомив під час пресконференції речник окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Скіба.
За даними прокурорів, 43-річного водія затримали наступного для після аварії, 4 січня, у стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що Анджей К. є працівником курʼєрської служби. За інформацією прокуратури, він вже мав судимості, зокрема, за зберігання наркотиків, а також за допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону.
Повідомляється, що підлітку надав домедичну допомогу військовий. Хлопця передали медикам живим, але згодом він помер у лікарні.
- У центрі Варшави водій, намагаючись припаркуватися, збив українку, після чого вийшов з авто й ударив її ногою в спину. Поліція порекомендувала жінці не повідомляти про випадок.
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