У Варшаві на пішохідному переході збили на смерть 14-річного українця

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що після наїзду на 14-річного підлітка водій мікроавтобуса не зупинився і поїхав з місця ДТП.

"Постраждалий є громадянином України. Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь із одним з членів родини", – повідомив під час пресконференції речник окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Скіба.

За даними прокурорів, 43-річного водія затримали наступного для після аварії, 4 січня, у стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що Анджей К. є працівником курʼєрської служби. За інформацією прокуратури, він вже мав судимості, зокрема, за зберігання наркотиків, а також за допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону.

Повідомляється, що підлітку надав домедичну допомогу військовий. Хлопця передали медикам живим, але згодом він помер у лікарні.