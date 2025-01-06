"Єдиний можливий шанс": військовий ЗСУ Фірсов назвав спосіб припинити війну
Військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ, головний сержант (рота ударних БПЛА), народний депутат України VІІ-VІІІ скликань Єгор Фірсов вважає, що найближчим часом припинення війни не буде
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я вважаю, що ніякого припинення війни не буде найближчим часом, тому що ворогу це невигідно. Ворог затягує час, всі ці розмови - це просто балаканина для відволікання уваги. Єдиний можливий шанс припинити цю війну - це якраз посилити в десятки разів вплив дронів таким чином, щоб війну засушити, щоб лінія фронту не рухалась. Щоб війна перейшла з маневреної, якою є зараз: один кілометр ми, на жаль, віддали, десь щось відвоювали - це маневрена війна в позиційну, тобто, що нічого не рухається і ворог має нести тотальні втрати", - сказав він.
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Єгор ФІрсов зауважив, що лише у разі, якщо нанести росіянам татольних втрат, тоді вони будуть змушені сідати за стіл перемовин і вести розмову.
"Поки у них є успіх, на жаль, вони не захочуть йти на жодні поступки", - додав військовослужбовець.
- В інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент України Володимир Зеленський попередив, що російський диктатор Володимир Путін спробує підіграти обраному президентом США Дональду Трампу, повторивши з ним точно такий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року із Зеленським.
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