"Єдиний можливий шанс": військовий ЗСУ Фірсов назвав спосіб припинити війну

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що ніякого припинення війни не буде найближчим часом, тому що ворогу це невигідно. Ворог затягує час, всі ці розмови - це просто балаканина для відволікання уваги. Єдиний можливий шанс припинити цю війну - це якраз посилити в десятки разів вплив дронів таким чином, щоб війну засушити, щоб лінія фронту не рухалась. Щоб війна перейшла з маневреної, якою є зараз: один кілометр ми, на жаль, віддали, десь щось відвоювали - це маневрена війна в позиційну, тобто, що нічого не рухається і ворог має нести тотальні втрати", - сказав він.

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Єгор ФІрсов зауважив, що лише у разі, якщо нанести росіянам татольних втрат, тоді вони будуть змушені сідати за стіл перемовин і вести розмову.

"Поки у них є успіх, на жаль, вони не захочуть йти на жодні поступки", - додав військовослужбовець.