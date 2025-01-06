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Головна Культура Юрій Рокецький прокоментував визнання його книги про Братів Гадюкіних есеїстикою року за версією BBC
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Юрій Рокецький прокоментував визнання його книги про Братів Гадюкіних есеїстикою року за версією BBC

Ксенія Золотова
6 січня, 2025 понедiлок
22:49
Культура Юрій Рокецький

Юрій Рокецький - письменник, вокаліст "Мертвого півня", заявив, що його книга про рок-гурт "Брати Гадюкіни", яка виграла премію "Книга року ВВС" у номінації "Есеїстика", є першою рок-біографією в Україні саме українського співака і гурту

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Про це він сказав у коментарі кореспондентці Еспресо Юлії Зубченко.

За словами Рокецького, для нього перемога у номінації була дуже несподіваною, тому що ця книга мала бути нішовою. Письменник був впевнений, що біографія рок-гурту "Брати Гадюкіни" не буде цікава для широкої аудиторії.

"Але це дещо більше, ніж біографія, тому що це екскурс в історію, це екскурс у творчість власне Гадюкіних, і це життєдіяльність Сергія (Сергій Кузьмінський, вокаліст гурту "Брати Гадюкіни", - ред.) з дуже несподіваних ракурсів. Це таке занурення в подробиці. Тому ця книга вистрілила можна сказати, мабуть, тому що це, мабуть, таки перша рок-біографія в Україні саме українського співака і гурту. І це приємно, безумовно, це тішить, надихає створювати щось нове", - заявив Рокецький.

Він також розповів про плани на наступну книгу, над якою він вже почав роботу. Але митець сказав, що не буде поки розкривати подробиці, додавши, що процес написання книги доволі складний. 

"Повірте, для того, щоб зробити гарну книгу, потрібно добряче попрацювати й позбирати всі матеріали й вкласти й написати врешті", - зазначив він.

Вокаліст "Мертвого півня" додав, що темою наступної книги також є біографія рок-гурту, "такої ж відомої і легендарної як "Брати Гадюкіни". 

"Я не один раз вже казав, що вірогідно це можуть бути "Воплі Відоплясова", але поки не буду забігати наперед", - сказав Рокецький.

  • У понеділок, 6 січня, у Києві стартував Стус-Фест - міжнародний фестиваль, присвячений українському поету дисиденту Василю Стусу.
Теги:
Новини
Україна
музика
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