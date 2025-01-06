Захист Покровська, поповнення бригад, ротації та навчання військових: Зеленський провів Ставку

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Окрім Ставки, також була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського та керівника Генштабу Анатолія Баргилевича, зауважив президент. За його словами, перше питання - це захист фронтових напрямків, Покровська передусім. Зеленський подякував усім бригадам, кожному українському воїну, які зараз саме там.

"Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх, системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування і тренування наших бригад", - сказав Зеленський.

Президент також провів нараду з міжнародниками щодо планування зустрічей, перемовин на січень.

"Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових, більш довготривалих відносин з партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України", - зазначив Зеленський.