"Заборонених тем не було": радник Зеленського розкрив подробиці створення його інтерв'ю Фрідману

Про це радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин сказав "Детектору медіа".

Видання зазначає, що подкаст Фрідмана з Зеленським зібрав 2 млн переглядів за 21 годину на каналі самого блогера та ще майже пів мільйона - на YouTube-каналі Офісу президента. Разом із тим інтерв’ю з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм зібрало 3,5 за місяць, інтерв’ю з Такером Карсоном - 16 млн переглядів за 10 місяців, з Ілоном Маском - 13 млн за рік.

"З Лексом Фрідманом говорили загалом про ідею інтервʼю, про загальні речі, наприклад, що він відчув, коли бував в Україні, або що говорять назагал в Америці в різних аудиторіях. Конкретні питання не обговорювали, заборонених тем не було, і з самої розмови з Лексом зрозуміло, що він питав те, що вважав за потрібне запитати", - стверджує Литвин.

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За його словами, Зеленський завжди готовий до будь-яких запитань журналістів.

"Більше уваги насправді пішло на технічні моменти, на кшталт штучного інтелекту і безпомилковість для дубляжу. Президент загалом завжди підготовлений, він знав, який настрій у Лекса. Загалом вийшла важлива розмова, багато в чому глибока, зараз бачимо, що дуже активно поширюється, реально масштабно", - сказав радник президента.

Він зазначив, що під час інтерв'ю подружжя Зеленських для телемарафону питання також не узгоджували.

"Для марафону в інтервʼю так само конкретні питання не обговорювали, заборонених тем не було, і в ньому це видно теж з розмови, тому що спитали й про СЗЧ, і про вибори", - резюмував Литвин.

Нагадаємо, що Зеленський використав нецензурну лексику під час інтерв'ю подкастеру Фрідману.