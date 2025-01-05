"Це ху*ня": Зеленський прокоментував допомогу Україні від партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ

Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.

За словами президента, партнери попереджали його про можливе російське вторгнення, проте відмовлялися забезпечувати Україну зброєю.

"Дайте мені 2 речі: посильте нас зброєю, а найкраще посильте передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя передусім, це просив їх санкції, тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо почне вбивати. Ну це ху*ня, вибачте", - заявив Зеленський.