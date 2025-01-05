"Це ху*ня": Зеленський прокоментував допомогу Україні від партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ
Президент Володимир Зеленський різко прокоментував допомогу від партнерів для України перед початком російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року
Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.
За словами президента, партнери попереджали його про можливе російське вторгнення, проте відмовлялися забезпечувати Україну зброєю.
"Дайте мені 2 речі: посильте нас зброєю, а найкраще посильте передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя передусім, це просив їх санкції, тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо почне вбивати. Ну це ху*ня, вибачте", - заявив Зеленський.
- Напередодні Зеленський відреагував на ідею лідера РФ Путіна щодо удару "Орешником" по Києву задля перевірки ефективності. Він назвав російського диктатора довбо***ом.
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