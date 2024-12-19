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"Люди гинуть, йому "цікаво": Зеленський назвав Путіна довбо***ом за ідею вдарити "Орешником" по Києву

Ольга Бабишена
19 грудня, 2024 четвер
20:22
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею лідера РФ Путіна щодо удару "Орешником" по Києву задля перевірки ефективності. Він назвав російського диктатора довбо***ом

Зміст

Відповідний коментар офіційної сторінки президента України у соцмережі Х з'явився разом з відео заяви Путіна. 

На відео російський диктатор запропонував країнам Заходу провести "технологічний експеримент", якщо вони не вірять в ефективність "Орешника". 

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За словами Путіна, для цього можна було б визначити якийсь об'єкт ураження в Києві, куди Захід може стягнути всі свої сили ППО – а РФ завдала б удару. Лідер РФ зазначив, що це була б "високотехнологічна дуель".

"Люди гинуть, а йому "цікаво… Довбо**б", - написав Зеленський англійською та українською мовою. 

  • Раніше того ж дня Зеленський назвав Путіна головним нацистом світу та старим фантазером під час пресконференції у Брюсселі. Більше заяв президента у новині.  

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
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