"Люди гинуть, йому "цікаво": Зеленський назвав Путіна довбо***ом за ідею вдарити "Орешником" по Києву

Відповідний коментар офіційної сторінки президента України у соцмережі Х з'явився разом з відео заяви Путіна.

На відео російський диктатор запропонував країнам Заходу провести "технологічний експеримент", якщо вони не вірять в ефективність "Орешника".

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За словами Путіна, для цього можна було б визначити якийсь об'єкт ураження в Києві, куди Захід може стягнути всі свої сили ППО – а РФ завдала б удару. Лідер РФ зазначив, що це була б "високотехнологічна дуель".

"Люди гинуть, а йому "цікаво… Довбо**б", - написав Зеленський англійською та українською мовою.

Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довбойоб. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024