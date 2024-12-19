Зеленський: Україна не підписувала жодних "стамбульських угод", Путін - старий фантазер і головний нацист планети

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

Президент України коментуючи слова російського диктатора про нібито готовність до мирних переговорів, сказав, що "у цілому здивований щодо його заяви". Зеленський висловив здивування, оскільки Путін неодноразово підважував його легітимність.

Очільник України також заперечив існування так званих стамбульських угод.

"Був ультиматум РФ у перший же день — окупації нашої держави. У 2022 році. Їхні гінці за різними напрямками, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму. Цих гінців уже немає, вони втекли до Росії чи за кордон. У будь-якому випадку Україна не погодилася на ультиматум РФ", - сказав Зеленський.

Він розповів, що РФ намагалась помʼякшували позиції щодо цього ультиматуму, зокрема на зустрічах у Білорусі та Туреччині, від останньої й з'явилась назва "стамбульські угоди", втім, "Україна нічого не підписувала, жодних угод не існувало, була відповідь на ультиматум РФ".

"В ультиматумі було, і вони завжди про це говорять, "демілітаризація", "денацифікація"... Головний нацист на сьогодні на планеті - Путін - говорить про денацифікацію українців... Демілітаризація, щоб армії в Україні не існувало, або, щось там, я не памʼятаю, ... говорили про 40-50 тис. Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку - ані Європа, ані НАТО, а напрямок - в Російську Федерацію, щоб вони керували нашою державою, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди... Просто старий фантазер. Він живе в іншому світі, у своєму акваріумі", - додав Зеленський.