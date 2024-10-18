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Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною, але лише "на базі Стамбулу"

Влад Дідусь
18 жовтня, 2024 п'ятниця
17:51
Війна з Росією Володимир Путін

У пʼятницю, 18 жовтня, російський диктатор Володимир Путін запевнив, що нібито готовий вести переговори з Україною про закінчення війни

Зміст

Про це Володимир Путін заявив на зустрічі із керівниками "провідних ЗМІ" країн БРІКС.

"Ми готові до діалогу про мирне завершення конфлікту, але лише на базі того документу, який був підготовлений на переговорах протягом декількох місяців і парафований українською стороною. Ось на цій базі ми готові продовжувати роботу", - каже російський диктатор про стамбульські угоди.

Водночас під час пресконференції Путін просуває наративи, які суперечать один одному. Лідер терористів заявив, що "Росія зацікавлена, щоб завершити конфлікт в Україні, як можна швидше мирними засобами" і про готовність "продовжувати збройну боротьбу".

  • 18 жовтня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що його країна очікує від України визнання тимчасово окупованих територій російськими та відмови від вступу до НАТО.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
Військові новини
переговори з РФ
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2024, п'ятниця
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