Гарантії безпеки Україні, транзит газу, військові КНДР: Зеленський дав пресконференцію в Брюсселі

Про це він розповів журналістам на пресконференції.

Про ідею Орбана щодо різдвяного обміну полоненими

Зеленський прокоментував заяви угорського премʼєр-міністра Орбана про "різдвяне перемирʼя" між Києвом і Москвою та обмін полоненими. За словами президента, йому невідомо, яким чином і що пропонує угорська сторона.

"Нічого не може обговорюватися або вирішуватися за Україну без нас: війна в нашій державі", - наголосив президент.

Також український лідер підкреслив, що Орбан "не має ніякого мандату" на посередництво у переговорах України та РФ, і наголосив, що угорський прем'єр має "занадто теплі" відносини з диктатором Володимиром Путіним, щоб "ставити його на місце".

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Про припинення транзиту російського газу

Зеленський підтвердив, що Україна не продовжуватиме договір про транзит газу через територію України, дія якого закінчується у 2025 році.

"Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробітків додаткових мільярдів на нашій крові", - наголосив президент.

Зеленський указав, що під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо він пояснив, що Україна може займатися транзитом газу інших країн, але не у випадку, якщо "це буде інша країна, яка отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ". Подробиці за лінком.

Про зниження мобілізаційного віку

Очільник України наголосив, що Збройним силам України в першу чергу не вистачає озброєння, яке обіцяли надати партнери.

"Щодо зниження призовного віку військовозобовʼязаних. Якщо людина стоїть без зброї, то яке значення має її вік!? Яке значення має, чи 20 років цій людині, чи 30? Партнери часто звертають увагу на фізичні можливості військовослужбовців, а ми - на те, що в нас є неукомплектовані бригади. Я не хочу це знову повторювати. В нас є досить потужні бригади, але є й такі, які зовсім не укомплектовані перш за все зброєю", - заявив Зеленський.

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Про військових КНДР

Зеленський зазначив, що українські спецслужби фіксують 12 тисяч військових КНДР, залучених у війну РФ проти України. Наразі, за його словами, полонених серед північнокорейських солдатів не було, але є загиблі.

Президент також розповів, що практично усіх із них знаходять з російськими паспортами. Крім того, є фото та відео, на яких видно, що росіяни спалюють обличчя загиблим північнокорейським військовим для того, щоб їх не можна було впізнати. Більше подробиць тут.

Про убезпечення України на шляху до НАТО

Президент заявив, що для України недостатньо європейських гарантій.

"І це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії, як сьогоднішні, так і майбутні, – це НАТО. НАТО базується на рішенні як США, так і європейських лідерів. На шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки", - наголосив президент.

Він додав, що гарантії безпеки Україна може обговорювати окремо зі Сполученими Штатами Америки та з Європою, не викликаючи непорозуміння серед партнерів. Подробиці.

Про так звані стамбульські угоди

Зеленський заперечив існування "стамбульських угод", він заявив, що це був лише ультиматум Росії щодо капітуляції України.

"Був ультиматум РФ у перший же день окупації нашої держави. У 2022 році. Їхні гінці за різними напрямками, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму. Цих гінців уже немає, вони втекли до Росії чи за кордон. У будь-якому випадку Україна не погодилася на ультиматум РФ", - сказав президент, додавши, що Україна нічого не підписувала.

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Про теми, які Зеленський хотів би обговорити з Трампом

Президент України зазначив, що Трамп не був президентом США під час повномасштабного вторгнення РФ, тож він хотів би обговорити з ним різні деталі російсько-української війни.

Водночас Зеленський наголосив, що не підтримує "просто слова про припинення вогню".

"Чому? Тому що я деяким партнерам вже казав: "Чи ви можете уявити собі, наприклад, у нас є припинення війни, всі задоволені, але через два місяці, шість місяців, рік або два роки повертається Путін – і всі програють тоді". Я не хочу, щоб це трапилося, тому що після цього я не знаю, що ми будемо робити", – сказав він.

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