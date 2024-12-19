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Зеленський про ідею Орбана щодо різдвяного обміну полоненими: невідомо, що і яким чином пропонує Угорщина

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
17:02
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні невідомі пропозиції Угорщини щодо різдвяного обміну полоненими. Водночас він наголосив: премʼєр Віктор Орбан має "занадто теплі" відносини з диктатором Володимиром Путіним, щоб "ставити його на місце"

Зміст

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

Зеленський прокоментував заяви угорського премʼєр-міністра Орбана про "різдвяне перемирʼя" між Києвом і Москвою та обмін полоненими.

"Для нас важливий челендж - щоби повертати наших людей, ми обмінюємося полоненими. Яким чином і що пропонує угорська сторона, мені невідомо, окрім того, що це звучить якось святково - "різдвяний обмін". Нам зовсім невесело. Нічого не може обговорюватися або вирішуватися за Україну без нас: війна в нашій державі", - наголосив президент.

Також український лідер підкреслив, що Орбан "не має ніякого мандату" на посередництво у переговорах України та РФ.

"Його відносини з Путіним занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце", - додав він.

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Зеленський заявив у контексті припинення вогню, що Київ потребує гарантій безпеки. За його словами, необхідно знати, що буде завтра, аби укласти угоду.

"А в іншому випадку ви робите заморожений конфлікт, і все. Тому Україні потрібні гарантії безпеки: сильна позиція України і гарантії безпеки. Безумовно, ми хочемо закінчення війни, безумовно, ми хочемо сталого миру. І безумовно, Росія цього не хоче і це постійно демонструє", - пояснив президент.

  • 11 грудня угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими. Київ у відповідь закликав "припинити аморальні маніпуляції".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Президент України
Володимир Зеленський
Угорщина
полонені
Війна з Росією
Віктор Орбан
обмін полоненими
переговори з РФ
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