Зеленський про ідею Орбана щодо різдвяного обміну полоненими: невідомо, що і яким чином пропонує Угорщина

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі.

Зеленський прокоментував заяви угорського премʼєр-міністра Орбана про "різдвяне перемирʼя" між Києвом і Москвою та обмін полоненими.

"Для нас важливий челендж - щоби повертати наших людей, ми обмінюємося полоненими. Яким чином і що пропонує угорська сторона, мені невідомо, окрім того, що це звучить якось святково - "різдвяний обмін". Нам зовсім невесело. Нічого не може обговорюватися або вирішуватися за Україну без нас: війна в нашій державі", - наголосив президент.

Також український лідер підкреслив, що Орбан "не має ніякого мандату" на посередництво у переговорах України та РФ.

"Його відносини з Путіним занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце", - додав він.

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Зеленський заявив у контексті припинення вогню, що Київ потребує гарантій безпеки. За його словами, необхідно знати, що буде завтра, аби укласти угоду.

"А в іншому випадку ви робите заморожений конфлікт, і все. Тому Україні потрібні гарантії безпеки: сильна позиція України і гарантії безпеки. Безумовно, ми хочемо закінчення війни, безумовно, ми хочемо сталого миру. І безумовно, Росія цього не хоче і це постійно демонструє", - пояснив президент.