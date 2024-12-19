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"Сподіваюся, він мене зрозуміє": Зеленський розповів, про що хотів би поговорити з Трампом

Юлія Лаврук
19 грудня, 2024 четвер
19:08
Світ Зеленський, Трамп

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом деталі російсько-української війни

Зміст

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.

Він зазначив, що хотів би поговорити з Дональдом Трампом про різні деталі російсько-української війни, зазначивши, що це важливо, оскільки Трамп не був президентом США під час повномасштабного вторгнення РФ.

"Вся війна залежить від міцності наших людей. Це пріоритет. І я сподіваюся, що він зрозуміє мене. Тому що ми всі – бізнесмени, політики в минулому – ми просто люди й ми маємо ті самі емоції й ті самі сподівання", – сказав президент України.

Водночас він наголосив, що не підтримує "просто слова про припинення вогню".

"Чому? Тому що я деяким партнерам вже казав: "Чи ви можете уявити собі, наприклад, у нас є припинення війни, всі задоволені, але через два місяці, шість місяців, рік або два роки повертається Путін – і всі програють тоді". Я не хочу, щоб це трапилося, тому що після цього я не знаю, що ми будемо робити", – зазначив Зеленський.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на шляху до НАТО прагне отримати гарантії безпеки від США та ЄС.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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