"Європейських гарантій недостатньо": Зеленський про убезпечення України на шляху до НАТО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на шляху до НАТО прагне отримати гарантії безпеки від США та ЄС
Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.
"Європейських гарантій буде недостатньо для України. І це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії, як сьогоднішні, так і майбутні, – це НАТО. НАТО базується на рішенні як США, так і європейських лідерів. На шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки", - наголосив президент.
За словами президента, гарантії безпеки Україна може обговорювати окремо зі Сполученими Штатами Америки та з Європою. Це не означає, що у партнерів має бути якесь непорозуміння.
"Для нас важливо піднімати питання контингенту, зброї, ППО, питання далекобійності. Є речі, які треба піднімати з Європою, є речі, які треба піднімати зі США. Але всі ці гарантії будуть загальними, бо це наші головні союзники. Сполучені Штати Америки як головний донор і другий донор – Європейський Союз. В цілому донори безпеки для України", - додав Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні невідомі пропозиції Угорщини щодо різдвяного обміну полоненими. Водночас він наголосив: премʼєр Віктор Орбан має "занадто теплі" відносини з диктатором Володимиром Путіним, щоб "ставити його на місце".
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