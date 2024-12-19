"Європейських гарантій недостатньо": Зеленський про убезпечення України на шляху до НАТО

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.

"Європейських гарантій буде недостатньо для України. І це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії, як сьогоднішні, так і майбутні, – це НАТО. НАТО базується на рішенні як США, так і європейських лідерів. На шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки", - наголосив президент.

За словами президента, гарантії безпеки Україна може обговорювати окремо зі Сполученими Штатами Америки та з Європою. Це не означає, що у партнерів має бути якесь непорозуміння.

"Для нас важливо піднімати питання контингенту, зброї, ППО, питання далекобійності. Є речі, які треба піднімати з Європою, є речі, які треба піднімати зі США. Але всі ці гарантії будуть загальними, бо це наші головні союзники. Сполучені Штати Америки як головний донор і другий донор – Європейський Союз. В цілому донори безпеки для України", - додав Зеленський.